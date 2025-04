Erik Spoelstra a de la peine pour Kevin Love et Terry Rozier

138 matchs. Voilà ce que « pèse » l’expérience cumulée de Terry Rozier et Kevin Love en playoffs. Expérience dont le Heat est actuellement privé. Déjà écartés des rotations d’Erik Spoelstra, les deux vétérans n’étaient pas disponibles pour le 2e affrontement face aux Cavs.

Par verni, le premier s’est blessé à la cheville durant un entraînement optionnel en début de semaine. Une tuile pour le joueur de 31 ans qui n’avait déjà pas été utilisé lors de la première manche, ni même lors des matchs de play-in. Son attitude reste exemplaire pour autant.

« J’ai vraiment de la peine pour Terry. On voit quel genre de coéquipier il est, à quel point tout le monde est derrière lui, le staff comme les joueurs. J’adore son énergie. J’aime le fait que ce soit un joueur d’équipe », apprécie Erik Spoelstra selon qui son joueur, même en-dehors de la rotation, a continué à soutenir les autres et à bosser.

« Il a toujours eu cette super éthique de travail et cette intensité, et c’est vraiment dommage qu’il se soit blessé quasiment sur une des dernières actions de la séance. Mais il récupère vite, et on va simplement le gérer au jour le jour », poursuit le coach sans se prononcer sur une éventuelle indisponibilité pour la suite.

Le mystère Love

Bam Adebayo dit avoir « un respect immense » pour son coéquipier selon qui « il aurait pu lâcher l’affaire, comme beaucoup l’ont fait dans cette ligue. Certains lâchent parce qu’ils ne sont plus dans la rotation ou peu importe la raison. Mais lui, il continue de se battre, de faire preuve de persévérance, et d’enchaîner les jours à bosser pour progresser. »

Kevin Love, lui, était à l’écart de l’équipe pour les dix derniers matchs de la saison régulière pour raisons familiales. Il avait rejoint le Heat pour le premier match de play-in contre les Bulls la semaine dernière, avant de prendre à nouveau ses distances pour raisons personnelles.

« On est de tout cœur avec lui et ce qu’il traverse en ce moment. Donc nos pensées vont surtout vers ça, être là pour lui. On sait tous à quel point il compte dans notre vestiaire, mais ça dépasse le cadre du basket », lâche Spoelstra qui n’utilisait son intérieur que 11 minutes en moyenne cette saison, pour seulement 23 apparitions. « K-Love nous manque. Mais à un moment donné, il reviendra peut-être avec nous », souhaite Adebayo pour finir.