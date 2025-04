Terry Rozier ne joue plus mais garde le sourire

Après une saison à naviguer entre le cinq majeur et le banc, Terry Rozier a purement disparu de la rotation d’Erik Spoelstra. Auteur d’une saison difficile côté adresse (10.6 points à 39% aux tirs), l’ancienne première option des Hornets a subi de plein fouet l’arrivée de Davion Mitchell lors de la « trade deadline ».

Et ce dernier cartonne ! Décisif lors du play-in à Atlanta, l’ancien joueur des Kings et des Raptors s’est encore illustré à Cleveland dimanche, avec 18 points à 8/12 aux tirs et 9 passes en sortie de banc. Terry Rozier, lui, a été l’un des rares joueurs à ne pas quitter le banc du Heat, y compris lors du « garbage time ».

Le meneur n’avait pas non plus joué une minute lors des deux manches de play-in. Le joueur de 31 ans enchaîne ainsi les « DNP » depuis la mi-mars. En bon vétéran, il tâche de ne pas montrer de frustration. Lorsque son concurrent Mitchell a pris feu face aux Hawks, il a célébré, grand sourire aux lèvres, avec le restant de ses coéquipiers.

« Je ne garde pas d’énergie négative en moi. Je ne suis pas là pour rager. Ce que fait Davion en ce moment, on est tous contents de le voir. Donc non, je ne garde pas de mauvaises ondes en moi, et j’adore voir ça. Même si je ne joue pas, on doit quand même aller en playoffs et se donner une nouvelle chance de profiter de cette danse à la fin. Je suis juste content de faire partie du processus, même sans être sur le terrain », témoignait-il auprès du Miami Herald, avant le premier tour des playoffs.

Une ouverture en playoffs ?

Celui-ci assure rester prêt dans le cas où il serait mobilisé sur les prochains matchs de la série face aux Cavs. En attendant une nouvelle opportunité, le natif de l’Ohio entend rester positif depuis son banc. Une situation qu’il n’avait plus connue depuis ses premières années dans la ligue avec les Celtics. En cinq saisons à Charlotte, il avait systématiquement été titulaire (298 matchs).

« C’est facile grâce à l’équipe qu’on a. On a un super vestiaire. On s’entend tous bien. Quand Slow-Mo (Kyle Anderson) a rentré ces deux tirs à 3-points en fin de possession à Atlanta, on a tous pété un câble ici. On adore voir ça. Le succès de l’un, c’est le succès de tous. Le mien vaut autant que celui de n’importe qui dans cette équipe », philosophe-t-il encore

Ses succès à lui sur le parquet commencent à dater. Depuis la mi-mars, il ne s’est fait remarquer que pour une sortie à 15 points. Un maigre bilan pour le 4e salaire de l’équipe, rémunéré à hauteur de 25 millions de dollars cette saison. Mais l’intéressé s’accroche.

« Il faut comprendre que c’est comme ça que ça marche en playoffs. Tu peux ne pas avoir joué les trois derniers matchs, mais on cherche des duels, des ajustements, ce genre de choses. Si ça ne se passe pas bien, tu dois être prêt. Je sais comment ça fonctionne, donc je fais en sorte de rester prêt », termine celui qui a joué l’intégralité de ses 50 matchs de playoffs avec les Celtics.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.