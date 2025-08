Kevin Love bientôt libéré par le Jazz ?

Passé de Miami à Salt Lake City il y a quelques semaines, dans le cadre du transfert impliquant également Norman Powell et John Collins, Kevin Love pourrait toutefois ne pas faire de vieux os dans l'Utah.

Selon Marc Stein, le quintuple All-Star « chercherait activement » un moyen de quitter le Jazz, encore engagé dans un processus de reconstruction. À bientôt 37 ans, il ne compte en effet pas s'inscrire sur la durée dans un tel projet, même si son vécu aurait pu bénéficier aux jeunes intérieurs Walker Kessler, Kyle Filipowski et Taylor Hendricks.

Une “dernière danse” avec LeBron ?

Cela ne signifie pas pour autant que Kevin Love entend prendre sa retraite, puisque malgré sa dernière saison compliquée, tant sportivement (5.3 points et 4.1 rebonds sur à peine 11 minutes et 23 matchs) que personnellement (décès de son père), l'ailier-fort vétéran vise, rappelons-le, la barre des 20 saisons en carrière. Il en compte actuellement 17 et, en cas de « buyout » du côté de Salt Lake City, il pourrait atteindre ce cap dans un plus gros marché.

Récemment, on apprenait ainsi que le champion 2016 pourrait être tenté de rejoindre un « marché plus glamour », nous faisant automatiquement penser à Los Angeles ou New York. Et peut-être que pour ce Californien d'origine, formé à UCLA, les Lakers de son grand pote LeBron James constitueraient une option intéressante…

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 1.9 0.4 14.0 2010-11 ☆ MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 ☆ MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 ☆ MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 ☆ CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.3 19.0 2017-18 ☆ CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 11 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.