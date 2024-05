Kevin Love vise les 20 ans de carrière

Kevin Love va-t-il manquer les playoffs alors que les Cavaliers, avec lesquels il a commencé la saison, sont eux qualifiés ? C’est possible puisque le Heat a manqué son « play-in » contre les Hawks et aura une seconde chance face aux Bulls, ce vendredi soir.

L’intérieur a, on le sait, quitté Cleveland en cours de saison, en négociant sa sortie, après avoir été écarté de la rotation au fil des mois. Un départ marquant pour le champion 2016 dans l’Ohio. « Professionnellement, ce fut la chose la plus dure que je n’ai jamais faite », reconnait Kevin Love pour The Ringer.

Le vétéran de 34 ans a ensuite rebondi à Miami, dans une équipe où son shoot et son expérience sont appréciés.

« J’ai compris que je pouvais venir ici et jouer de suite, que ce soit comme titulaire ou remplaçant. Je ne suis pas venu pour prendre 15 tirs ou demander plus. Je voulais simplement avoir un impact et parfois ça ne se voit pas dans les statistiques. J’en suis à ce stade de ma carrière. »

Avec les ambitions qui vont avec, évidemment. « Je voulais faire partie de cette équipe qui allait faire les playoffs et qui, j’espère, allait y faire un bon parcours. Le bonheur est dans la poursuite du titre. »

Combien de temps encore Kevin Love, qui dispute actuellement sa 15e saison, va-t-il trouver son bonheur en NBA ?

« Je ne sais pas si je vais atteindre les 20 saisons, mais j’ai toujours cet objectif en tête. J’aimerais jouer le plus longtemps possible tant que le physique tient. Je me sens vraiment bien physiquement en ce moment. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.2 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 Total 929 29 43.9 36.9 82.9 2.4 7.8 10.1 2.3 2.0 0.6 1.8 0.4 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.