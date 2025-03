Kevin Love salué pour son premier retour à Cleveland

Deux ans après son départ de Cleveland, Kevin Love n’était toujours revenu dans l’Ohio, ayant notamment manqué les deux déplacements de Miami la saison passée. C’est donc mercredi soir, dans la défaite du Heat, qu’il a pu retrouver le public qui l’a vu gagner le titre de champion en 2016, en compagnie de LeBron James et Kyrie Irving.

Le joueur a donc été salué comme il se doit par les spectateurs de la Rocket Arena et par la franchise, avec une vidéo hommage. Il a rendu cela avec un simple geste : en montrant son annulaire gauche, en référence à la bague de champion remportée face aux Warriors.

« Il y avait beaucoup d’émotions. On en a parlé avec ma femme la veille et encore ce mercredi. Cleveland, l’Ohio et cette franchise seront toujours importants pour moi », livre l’intérieur. « Je reviendrai toujours. J’ai reçu beaucoup d’amour de tant de gens ici. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur les fans d’ici, sur les gens d’ici également. »

Erik Spoelstra voudrait voir plus de Kevin Love en NBA

Dans le cœur des fans des Cavaliers, et après l’inoubliable aventure de 2016, l’ancien All-Star aura toujours une place unique, tout comme cette franchise dans le sien. « C’est dur de mettre des mots sur ce que ça veut dire pour nous », insiste-t-il, ayant recroisé ses anciens coéquipiers Tristan Thompson mais aussi Richard Jefferson, qui commentait le match, dans le courant de cette soirée. « Je pense à ça tous les jours. »

« C’est un gars unique dont j’ai eu la chance de croiser le chemin dans ma carrière. C’était cool de le voir être honoré ainsi, il le mérite amplement », a glissé Max Strus, qui a côtoyé Kevin Love à Miami.

Des propos confirmés par son coach, qui a voulu insister sur l’attitude et la modestie de son intérieur de 36 ans, en retrait à Miami. « Beaucoup d’anciens ne veulent pas accepter ce rôle, cette transition et il a été capable de le faire avec élégance », salue Erik Spoelstra. « Ces gars sont nécessaires dans cette ligue. J’aimerais en voir plus car la ligue est jeune et il faut des mentors, des joueurs qui peuvent encore jouer mais qui ont une stabilité émotionnelle qui peut montrer le chemin pour des Kel’el Ware et Nikola Jovic. Il a sacrifié son temps de jeu pour leur progression et ça en dit long sur son caractère. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 1.9 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.3 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 17 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 21 11 35.1 34.4 69.6 1.0 3.4 4.4 1.0 0.9 0.7 0.7 0.2 5.5 Total 950 29 43.8 36.8 82.8 2.3 7.7 10.0 2.3 1.9 0.6 1.8 0.4 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.