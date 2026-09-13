Maxi Kleber au casting du projet romain de Luka Doncic ?

Le projet romain de Luka Doncic continue de prendre forme. Le 25 juin dernier, la présence du Slovène dans la capitale italienne avait confirmé son implication dans la structure financière du BC Roma SPQR.

Le nouveau club a récupéré les droits sportifs de Crémone avant de s’installer à Rome. Dès la saison prochaine, il évoluera en première division italienne ainsi qu’en EuroCup, avec l’ambition de se positionner à terme pour intégrer la future NBA Europe.

Luka Doncic a été attiré dans ce projet par Donnie Nelson, qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé à Dallas. L’ancien dirigeant des Mavericks s’emploie désormais à construire un club capable de s’installer durablement parmi les places fortes du basket européen.

Un effectif encore en construction

Le BC Roma SPQR s’est déjà entouré de plusieurs grands noms. Sergio Scariolo a rejoint le projet comme conseiller chargé de la stratégie sportive, tandis que Valerio Bianchini a été nommé président d’honneur.

Chris Mullin, Mike D’Antoni et Bryan Colangelo font également partie des personnalités associées au développement du club.

Sur le banc, l’équipe sera dirigée par Alessandro Magro, qui pourra déjà compter sur plusieurs joueurs bien connus du basket européen, parmi lesquels Nico Mannion, Marko Simonovic, Jesse Edwards, Andrea Mezzanotte et Trentyn Flowers. Mais la construction de l’effectif ne serait pas terminée…

Selon Sportklub, le club romain aurait notamment entamé des premiers contacts avec Maxi Kleber en vue d’une éventuelle signature.

Toujours à la recherche d’un nouveau club, l’ancien international allemand connaît parfaitement Luka Doncic. Les deux hommes ont évolué ensemble pendant plusieurs saisons à Dallas avant de se retrouver à Los Angeles.

À 34 ans, Maxi Kleber apporterait surtout une solide expérience NBA et européenne à un effectif en construction. Son profil d’intérieur capable d’écarter le jeu correspondrait également aux ambitions d’un club qui cherche à être compétitif immédiatement. Reste à savoir si ces premiers contacts déboucheront sur une véritable offre.