Mike D’Antoni et Bryan Colangelo renforcent le projet de Luka Doncic à Rome

Le projet romain soutenu par Luka Doncic prend de plus en plus des allures de succursale NBA. Après Donnie Nelson, ancien dirigeant des Mavericks et actionnaire majoritaire du club, deux autres figures bien connues de la Grande Ligue devraient rejoindre l’organigramme du BC Roma : Mike D’Antoni et Bryan Colangelo.

Selon La Prealpina, ce dernier va devenir conseiller des propriétaires et représentera également le club lors des réunions de la Lega Basket. L’ancien dirigeant des Suns, des Raptors et des Sixers, élu deux fois meilleur dirigeant de l’année en NBA, aurait également participé à l’arrivée de Mike D’Antoni, qui doit obtenir un siège au conseil d’administration du club romain. Une double arrivée également rapportée par Eurohoops.

Pour Mike D’Antoni, cette arrivée constitue surtout un nouveau retour aux sources. Avant de devenir l’un des entraîneurs les plus influents de l’histoire récente de la NBA avec son basket offensif à Phoenix puis Houston, l’ancien meneur de jeu avait ainsi construit sa légende en Italie.

Joueur de l’Olimpia Milan entre 1977 et 1990, il y avait notamment remporté cinq titres de champion d’Italie et deux Coupes d’Europe, avant d’y débuter sa carrière d’entraîneur. Intronisé au Hall of Fame en 2026, Mike D’Antoni conserve ainsi des liens particulièrement forts avec le basket italien.

Un organigramme cinq étoiles

Ces deux nouvelles arrivées confirment surtout les immenses ambitions du BC Roma, dont Luka Doncic avait accompagné la naissance.

Engagé cette saison en Serie A et en EuroCup après avoir récupéré le titre sportif de Cremona, le club avait déjà attiré Sergio Scariolo dans un rôle de conseiller spécial pour la stratégie sportive, tandis que Valerio Bianchini a été nommé président honoraire. Alessandro Magro reste, lui, chargé de diriger l’équipe sur le terrain. Un organigramme particulièrement ambitieux, autour de Donnie Nelson et Luka Doncic.

Au-delà des résultats immédiats, tout ce beau monde travaille à installer durablement le BC Roma parmi les poids lourds du basket italien et européen. Avec, en toile de fond, la volonté de placer le club en excellente position lorsque NBA Europe s’installera sur le continent.

Une course qui se joue également à l’échelle de la capitale italienne puisque Maxima Roma s’est également positionné, avec notamment Francesco Totti, pour devenir l’un des projets majeurs de la ville.

Dans cette bataille pour devenir le grand représentant de Rome, l’expérience accumulée par Nelson, Colangelo, D’Antoni ou encore Scariolo constitue déjà un argument de poids. Avant même de savoir jusqu’où l’équipe ira sur le parquet, le BC Roma possède en tout cas un organigramme qui n’a pas grand-chose d’un nouveau venu.