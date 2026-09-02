Francesco Totti, l’arme de Maxima Roma face à Luka Doncic

À Rome, le derby a commencé avant même le premier entre-deux. Alors que Luka Doncic a prêté son image et investi dans le BC Roma SPQR, son nouveau rival, Maxima Roma, vient de répondre avec une icône locale encore plus imposante : Francesco Totti !

L’ancien capitaine de l’AS Roma devient conseiller auprès des propriétaires, avec pour missions le développement de la « base de supporters » et les opérations de responsabilité sociale du club. Selon la Gazzetta dello Sport, il aurait signé pour trois ans et plus d’un million d’euros par saison…

« J’avais envie de nouveaux défis et de me mettre à l’épreuve », explique Francesco Totti. « Nous voulons offrir à Rome une équipe dans laquelle les Romains puissent se reconnaître et dont ils puissent être fiers. »

Derrière l’opération marketing se cache surtout une bataille stratégique. Après six années sans club en Serie A, Rome en compte soudainement deux : Maxima, né du transfert de Brescia, et le BC Roma SPQR, issu de Crémone. Les deux évolueront cette saison dans le championnat italien ainsi qu’en EuroCup. Maxima a même déjà attiré dans son effectif Aaron Holiday, qui quitte la NBA après huit saisons dans la Grande Ligue.

Une seule place pour deux clubs romains ?

Cette soudaine effervescence n’est évidemment pas étrangère à la création programmée de NBA Europe. Rome fait partie des douze marchés choisis pour accueillir une franchise permanente lorsque la compétition NBA-FIBA doit démarrer, en octobre 2027. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les groupes de Donnie Nelson/Luka Doncic et Paul Matiasic ont tous les deux déposé une offre pour obtenir cette place.

L’enjeu dépasse donc largement le derby romain. D’un côté, le BC Roma mise sur l’aura mondiale de Luka Doncic et l’expérience NBA de Donnie Nelson. De l’autre, Maxima cherche à démontrer son implantation locale. Dans cette optique, difficile d’imaginer meilleur ambassadeur que Francesco Totti, qui a passé toute sa carrière à l’AS Roma.

« Son rôle ne sera pas purement symbolique », insiste toutefois Paul Matiasic, propriétaire de Maxima. Son entraîneur Matteo Cotelli reconnaissait d’ailleurs récemment que le club savait qu’il existait « cette grande possibilité dans les douze prochains mois » concernant NBA Europe.

Avant de savoir qui représentera Rome dans la future ligue, les deux candidats pourront déjà régler leurs comptes sur le parquet. Et dans la bataille pour conquérir la capitale italienne, Maxima vient de recruter un sacré numéro 10.