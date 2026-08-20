Aaron Holiday s’envole pour l’Italie

Son avenir en NBA bouché pour le moment, puisqu’il n’a pas pu retrouver de contrat depuis un mois et demi, Aaron Holiday prend la direction de l’Europe, et plus précisément de l’Italie.

À bientôt 30 ans, le meneur s’est ainsi engagé avec le club de Maxima Roma, nouvellement créé et surtout créé en même temps que le club de Roma SPQR – piloté par Luka Doncic – dans la capitale italienne. Les deux équipes romaines joueront dans l’élite du championnat d’Italie, mais elles disputeront également l’Eurocoupe en 2026/27.

« Je suis extrêmement fier de rejoindre Maxima Roma et de relever mon premier défi en Europe. Pour ma famille comme pour moi, ça représente une étape importante et une opportunité excitante, puisque j’ai directement ressenti toute la confiance du club ainsi que le sérieux des ambitions de ce projet », a déclaré la recrue.

Concentré sur Rome, mais aussi tourné vers l’Amérique

Pour Aaron Holiday, c’est donc un changement de cap majeur après huit saisons en NBA (6.4 points, 1.9 passe), dont les trois dernières chez les Rockets. Cette année, il affichait d’ailleurs 5.5 points et 1.1 passe de moyenne (à 39% à 3-points) en tant que remplaçant avec Houston.

« Le fait d’avoir évolué au plus haut niveau en NBA me pousse à vouloir apporter cette mentalité de la gagne, ce leadership et cette intensité au quotidien », a-t-il en tout cas ajouté. « Disputer la Serie A et l’Eurocoupe est un défi stimulant. Nous pourrons construire quelque chose de spécial et nous battre pour remporter des titres en Europe. Rome est une ville emblématique, avec un public passionné qui mérite du basket de qualité. J’ai vraiment hâte de commencer à travailler avec le staff et mes nouveaux coéquipiers pour forger notre identité, imposer notre rythme des deux côtés du terrain et gagner des matchs. »

Certes approché par quelques équipes américaines, sans que cela n’aille plus loin ensuite, le petit frère de Jrue et Justin Holiday n’a cependant pas dit complètement adieu aux États-Unis, puisque Marc Stein assure qu’il possède une clause lui permettant de retourner en NBA. À condition, bien sûr, de verser de l’argent à son nouveau club.

Aaron Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 IND 50 12:55 40.1 33.9 82.0 0.1 1.2 1.3 1.7 1.4 0.4 0.8 0.3 5.9 2019-20 IND 66 24:30 41.4 39.4 85.1 0.3 2.0 2.4 3.4 1.8 0.8 1.3 0.2 9.5 2020-21 IND 66 17:49 39.0 36.8 81.9 0.2 1.1 1.3 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.2 2021-22 PHO 22 16:16 41.1 44.4 93.9 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 0.8 1.3 0.0 6.8 2021-22 WAS 41 16:10 46.7 34.3 80.0 0.2 1.4 1.6 1.9 1.5 0.6 1.0 0.2 6.1 2022-23 ATL 63 13:25 41.8 40.9 84.4 0.4 0.8 1.2 1.4 1.3 0.6 0.6 0.2 3.9 2023-24 HOU 78 16:16 44.6 38.7 92.1 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.5 0.7 0.1 6.6 2024-25 HOU 62 12:46 43.7 39.8 82.9 0.2 1.0 1.3 1.3 1.0 0.3 0.6 0.2 5.5 2025-26 HOU 57 13:42 41.7 39.4 85.4 0.2 0.8 1.0 1.1 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.