Pourtant éligible, Payton Pritchard n’a pas encore la tête à une prolongation de contrat

En raison du transfert retentissant de Jaylen Brown vers les Sixers cet été, il est désormais le deuxième joueur le plus « ancien » des Celtics derrière Jayson Tatum. Auteur de sa meilleure saison en carrière l’an dernier, Payton Pritchard devrait naturellement être amené à prendre davantage de responsabilités chez les Celtics dans les mois à venir.

Des Celtics qui avaient démarré leur dernière saison en étant privés de leur meilleur joueur, mais sont tout de même parvenus à se hisser à la seconde place à l’Est. Avant de buter au premier tour face aux Sixers (3-4), avec qui cet échange estival a été mené.

Boston va ainsi démarrer sa nouvelle vie avec Paul George, à la place de l’ancien cadre historique, et MVP des Finals 2024, année du dernier titre vert. Malgré ce changement majeur de configuration, Payton Pritchard, de passage sur le Celtics Talk Podcast, dit ressentir la même sensation qu’au démarrage de l’exercice précédent.

« On a une saison de plus pour faire nos preuves. On a fait du très bon travail en saison régulière l’année dernière. Mais évidemment, en playoffs, on n’a pas eu le parcours espéré. On a laissé filer une avance de 3-1, ce qui a beaucoup affecté certains d’entre nous cet été. Cela nous a donc donné une motivation supplémentaire pour attaquer cette période estivale », décrit le meneur de jeu.

« Partir à la guerre »

Motivation dont Jaylen Brown ne devrait pas non plus manquer avec les Sixers, surtout au moment de croiser à nouveau la route de son ancienne équipe. Brown ? Un « joueur phénoménal », décrit Pritchard, qui « m’a en quelque sorte pris sous son aile, m’a poussé, m’a permis de devenir meilleur. […] Donc il va énormément nous manquer. »

Selon le 6e homme de l’année 2025, il s’agit désormais de « tourner la page, se préparer pour la saison prochaine, faire une grande saison et partir à la guerre ». Autant de missions qui auront leur importance dans son cas personnel.

Car Pritchard, qui sort d’une saison à 17 points (46%) et 5.2 passes de moyenne, en étant moins heureux en playoffs (14.6 points à 42% en playoffs), aura à cœur de faire encore mieux dans l’optique de décrocher une lucrative prolongation de contrat. Prolongation à laquelle il est déjà éligible aujourd’hui.

« Je n’y pense pas vraiment. Ce n’est pas quelque chose que je regarde. Il me reste deux ans de contrat et il n’y a aucune urgence. On en parlera, évidemment, mais on a toute la saison prochaine pour discuter d’une prolongation. Pour moi, l’objectif est simplement de continuer à progresser et de devenir le meilleur basketteur possible », vise-t-il.

Avec un salaire de 7.7 millions de dollars l’an prochain, puis 8.3 millions l’année suivante, son contrat figure parmi les plus rentables de la ligue pour son équipe.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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