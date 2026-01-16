La saison de Cam Whitmore est terminée

Même s’il n’était initialement annoncé absent que pour une durée indéterminée, on pouvait imaginer que la guérison de Cam Whitmore allait prendre de longs mois. Et, finalement, les Wizards confirment que leur joueur ne reviendra pas de la saison.

Le mois dernier, on apprenait qu’il était victime d’une thrombose veineuse profonde au niveau de l’épaule droite, c’est-à-dire un caillot sanguin dans une veine de son épaule. Comme Victor Wembanyama avant lui.

Un problème de santé qui vient donc conclure prématurément la troisième année dans la ligue de Cam Whitmore. Celui-ci n’aura pas brillé comme imaginé, dans un contexte pourtant propice à une explosion individuelle, avec 9.2 points et 2.8 rebonds de moyenne (en 17 minutes). Et un problème d’attitude sur le terrain, qui lui aura carrément valu d’être écarté de la rotation de Washington.

Dans la foulée de l’annonce de ce forfait, on apprend par Hoopshype que les Wizards ont demandé une « Disabled Player Exception (DPE) ». Cette enveloppe, estimée à un peu moins de 1.8 million de dollars, servirait à recruter un joueur libre ou à absorber un contrat via un transfert, pour compenser la perte du 20e choix de la Draft 2023.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.