Cam Whitmore prêt à franchir un cap chez les Wizards

Diamant brut qui ne demande qu'à être poli depuis sa Draft en 2023 (20e position), Cam Whitmore a été bradé par les Rockets, quand il a fallu lui trouver une porte de sortie pour faire de la place à Kevin Durant, début juillet.

Une aubaine pour les Wizards, qui ont pu le récupérer en échange de deux futurs « second tour » de Draft. À tout juste 21 ans, le jeune ailier atterrit donc dans une franchise où les minutes devraient être plus faciles à obtenir qu'à Houston, même si Washington a aussi du talent sur ses lignes extérieures.

« Non, pas vraiment » assure-t-il en tout cas, quand on lui demande s'il lui sera difficile de passer de « role player » à potentiel titulaire dans la capitale. « C'est quelque chose que je voulais et je pense être prêt et taillé pour ça, même si c'est le coach qui aura le dernier mot. C'est la même chose que quand j'étais chez les Rockets : quoi que veuille le coach, je dois m'y faire et c'est comme ça. »

L'expérience de Cam Whitmore à Houston, sous les ordres de Ime Udoka, ne manquera évidemment pas de lui servir, maintenant qu'il débarque chez ces Wizards aux dents longues.

« Tout part de la défense, car tu ne peux pas être sur le terrain si tu ne défends pas » décrit l'ancien pensionnaire de Villanova, à propos de ce qu'il a surtout retenu de son passage de deux ans dans le Texas (10.8 points et 3.4 rebonds de moyenne). « Quand je suis arrivé en NBA, je ne me concentrais pas vraiment sur cet aspect-là, mais avec le temps, j'ai compris que la défense pouvait avoir un énorme impact, sans avoir besoin de marquer des points. Tu peux attraper des rebonds, revenir en défense tout en te battant, dévier des ballons… Toutes ces petites choses qui aident l'équipe à gagner, finalement. »

(Re)donner vie à Washington

Et Cam Whitmore de détailler, ensuite, ce qu'il peut apporter au groupe de Brian Keefe, avant-dernier bilan de la ligue la saison passée : « [Je veux] avoir un impact immédiat sur le terrain, offensivement et défensivement, et c'est surtout en défense que je me démarque dans cette ligue. Tant que l'on sera focus de ce coté-là du terrain, je pense que l'on sera bons. »

Concernant ses attentes sur le plan collectif, l'ex-Rocket ne tient pour le moment pas à se montrer trop gourmand, alors que les joueurs de Washington n'ont plus goûté aux playoffs depuis 2021.

« Essayer de gagner des matchs » répond Cam Whitmore au sujet de ses objectifs. « Je veux transformer positivement cette organisation, en un endroit où les fans auront envie de venir aux matchs et où ils auront envie de regarder les Wizards jouer au basket. Mais il faut d'abord gagner et mon objectif, c'est vraiment de gagner 35-40 matchs. La conférence Est est assez ouverte donc n'importe qui peut y aller [en playoffs], mais ce ne serait pas si mal non plus d'aller en play-in. »

Une chose est sûre, en revanche : il a plus que hâte de se frotter à Kevin Durant et à Houston au cours de la saison prochaine : « Cette date est déjà cochée dans mon calendrier et, quand le jour viendra, ça va être un bon match » annonce Cam Whitmore, visiblement revanchard.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.