Les Wizards ne veulent plus être vus comme l’une des pires franchises de la ligue

Que se passe-t-il dans la tête d’un joueur amené à rejoindre l’une des pires équipes de la ligue ? Transféré en février dernier aux Wizards, Khris Middleton est bien placé pour en parler. Avant d’y être envoyé par les Bucks, le champion NBA 2021 dit avoir entendu des « rumeurs » sur la franchise et sur ce qu’il s’y passerait.

« Mais une fois arrivé ici, je peux dire sans hésiter que ce n’est pas du tout ce que j’ai constaté. J’ai été agréablement surpris par la qualité de cette organisation et par ce qu’ils essaient de construire ici », assure l’arrière vétéran dont les propos sont repris par The Athletic, qui consacre un article sur la question.

On se doute bien qu’une équipe reléguée à la dernière place de sa conférence, avec 18 victoires et qui n’a plus connu les playoffs depuis 2021, n’a pas bonne presse auprès des joueurs de la ligue. Surtout auprès de ceux qui, comme Middleton, ont connu les sommets.

« Ce n’est pas une franchise qui a connu beaucoup de succès ces dernières années. Donc en tant que vétéran averti, tu te dis que ça va être un match facile quand tu affrontes les Wizards. Tu penses pouvoir repartir avec la victoire. Ce n’est pas une équipe que tu prends au sérieux comme avec les Celtics », poursuit Malcolm Brogdon, passé par la maison verte un an plus tôt.

Avec un ratio tel de défaites, le club de Washington fait logiquement partie des équipes les moins considérées de la ligue. Dans un récent sondage de The Athletic, auprès de 158 joueurs, elle est citée par 20% des votants comme la pire de la ligue, derrière les Hornets (38%) et devant les Pelicans (11.5%).

Des effets visibles dans quatre ans ?

Le genre de « palmarès » dont les dirigeants recrutés ces dernières années – le président Michael Winger et le GM Will Dawkins – se passeraient bien. « L’objectif est de changer l’image de l’équipe, et que, lorsqu’on voit le logo des Wizards, cela signifie autre chose. Je sais que certains joueurs et d’autres équipes ont déjà fait des remarques du style : ‘Quand tu viens à Washington maintenant, ce n’est plus une promenade de santé.’ On va se battre, on va être compétitifs », promet le GM.

C’est la raison pour laquelle le dirigeant est allé chercher des vétérans comme ceux cités plus haut, respectés et ayant connu les grosses écuries, pour entourer les jeunes potentiels de l’équipe (Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George…). En parallèle à la composition même de l’effectif, les Wizards ont bénéficié d’un soutien financier important du propriétaire, Ted Leonsis, qui a investi pour développer l’infrastructure. Avec la construction d’un nouveau centre d’entraînement à venir.

Brogdon, Middleton, Marcus Smart ou encore Jordan Poole assurent tous que la perception extérieure de la franchise, y compris celle de Brian Keefe – considéré par un quart des votants comme le pire coach de la ligue (devant Mike Budenholzer…) – ne correspond pas à la réalité.

« Winger et Will sont vraiment en train de tout transformer de l’intérieur vers l’extérieur. Beaucoup du travail et des bonnes habitudes qu’ils instaurent chaque jour au sein de l’organisation ne seront visibles de l’extérieur que dans quatre ans. Mais les joueurs, le staff et les employés présents chaque jour dans ce bâtiment voient déjà le changement en cours. C’est un changement dont les effets se feront sentir plus tard, mais qui en vaut la peine », promet Brogdon pour finir.