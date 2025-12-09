Puni, Cam Whitmore « doit répondre aux standards et aux attentes » des Wizards

Son arrivée chez les Wizards en juillet avait tout de la bonne affaire, puisque Cam Whitmore est un joueur bourré de talent et encore très jeune (21 ans), malgré deux saisons d’ancienneté dans les jambes. Surtout, il semblait avoir atterri dans un endroit propice à une explosion individuelle, sauf que son retour à la maison ne se passe pour le moment pas comme imaginé.

Statistiquement, l’ailier est déjà dans la lignée de ses deux ans à Houston, avec 9.2 points et 2.8 rebonds de moyenne sur 17 minutes, à 46% au shoot (dont 29% à 3-points) et 74% aux lancers-francs. En revanche, tout n’est visiblement pas du goût de son entraîneur au niveau de son attitude, et notamment de ses efforts sur le terrain.

« On a certains standards dans l’équipe et il doit se mettre à leur hauteur, ou carrément les dépasser, pour avoir une chance ici » a indiqué Brian Keefe. « Mais ça va dépendre de lui le moment venu et il doit répondre à ces standards et ces attentes que nous avons pour lui en tant qu’équipe. »

Des écarts qui lui coûtent cher

Par conséquent, samedi soir, et de manière à réveiller son joueur ou pour le pousser à gagner en professionnalisme, le coach de Washington a décidé d’infliger à Cam Whitmore son premier « DNP » de la saison face à Atlanta. Justin Champagnie, Will Riley et même Jamir Watkins lui étant passés devant dans la rotation.

On le sait, la franchise de la capitale entend faire jouer à fond la concurrence cette saison. D’autant plus sur ses postes 2/3, très fournis. Il n’est donc pas question de laisser passer durablement des écarts comportementaux car, à plusieurs reprises, on a ainsi pu voir le 20e choix de la Draft 2023 être trop peu concerné en défense, sur l’homme et pour se replier, ou foncer tête baissée en attaque, sans forcément chercher à jouer avec ses coéquipiers (0.7 passe décisive de moyenne…).

Bien sûr, Cam Whitmore n’est pas le seul à blâmer dans le démarrage catastrophique des Wizards (3 victoires – 19 défaites), mais Brian Keefe et ses dirigeants ont « certains standards » qui leur tiennent à cœur et il est important que les joueurs les respectent. Surtout en pleine période de reconstruction.

« Il n’a pas eu beaucoup d’opportunités chez les Rockets, pour différentes raisons, mais il sait déjà qu’il devra les mériter ici » prévenait d’abord Will Dawkins, le GM de Washington, en octobre. « Je ne sais pas quand ça arrivera, mais il est enthousiaste. Il est puissant, explosif et dynamique. Il peut peser des deux côtés du terrain. Nous devons l’aider à être plus constant. »

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.