De retour à la maison, Cam Whitmore veut exploser avec les Wizards

Né et élevé dans le Maryland, entre Washington et Baltimore, Cam Whitmore a grandi comme fan des Wizards. Alors, lors du « media day », il a plusieurs appelé le Capital One Arena par son ancien nom, le « Verizon Center », que la salle a abandonné en 2017. Un petit lapsus qui résume presque tout : il est de retour chez lui.

« Il n’y a rien de tel que de commencer un camp d’entraînement avec l'équipe de sa ville natale. Dans le sud-ouest de DC, là d'où mon père est originaire. Je suis très heureux », confie l'ailier.

Le transfert depuis Houston a été un choc pour sa famille et en particulier pour ses parents, Beth et Myron. Enfant, son père le récompensait pour ses bonnes notes par des billets pour les matchs des Wizards : « Il rentrait du travail et disait : ‘Bam, j’ai des billets pour les Wizards, prépare-toi !' »

Son souvenir préféré ? Les tirs de la gagne de Paul Pierce en playoffs face aux Hawks et de John Wall face aux Celtics. Désormais, c'est à lui de créer des souvenirs pour la nouvelle génération de fans…

Parmi les meilleurs défenseurs sur le ballon de la ligue ?!

« Il n’a pas eu beaucoup d’opportunités à Houston, pour différentes raisons, mais il sait qu’ici il devra les mériter », précise Will Dawkins, le GM des Wizards. « Je ne sais pas quand cela arrivera, mais il est enthousiaste. Il est puissant, explosif et dynamique. Il peut peser des deux côtés du terrain. Nous devons l'aider à être plus constant. »

Si Cam Whitmore n'a pas eu beaucoup d'opportunités chez les Rockets, se contentant de montrer quelques éclats de son talent en fonction des blessures, c'est qu'il n'était pas encore assez fiable en défense.

Mais « ils (les entraîneurs de Washington) pensent que je peux être l'un des meilleurs défenseurs sur le ballon de l'équipe, et même de la ligue », assure Cam Whitmore. En tout cas, après deux premières saisons frustrantes dans le Texas, c'est avec beaucoup d'appétit qu'il se prépare pour ses débuts à la maison.

« J'ai une motivation supplémentaire depuis que j'ai été drafté. J'ai toujours pensé que je méritais d'être sur le terrain à chaque match. Je vais utiliser cette motivation et cette énergie ici » peut-il d'ailleurs conclure.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.