Comme Victor Wembanyama, Cam Whitmore souffre d’une thrombose veineuse

La tuile pour Cam Whitmore : ESPN annonce qu’il est absent pour une durée indéterminée, puisque victime d’une thrombose veineuse profonde au niveau de l’épaule droite. C’est-à-dire un caillot sanguin dans une veine de son épaule, qui le gêne depuis maintenant deux matchs.

Un coup dur pour le joueur de 21 ans, récemment écarté de la rotation des Wizards à cause de son attitude sur le terrain, alors qu’il semblait avoir atterri dans un endroit propice à une explosion individuelle. Sans que ce ne soit véritablement le cas jusqu’à présent : 9.2 points et 2.8 rebonds de moyenne sur 17 minutes, à 46% au shoot (dont 29% à 3-points) et 74% aux lancers-francs.

Cette année, on se souvient qu’avant Cam Whitmore, ce sont Victor Wembanyama et Damian Lillard qui ont souffert de la même blessure. Si le premier n’avait pas pu rejouer avant plusieurs mois, le second avait pu retrouver les parquets au bout de quelques semaines. Par le passé, Ausar Thompson et Brandon Ingram avaient aussi été embêtés par un caillot sanguin, avant de pouvoir retrouver les parquets dans la foulée.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.