John Konchar séduit à l’Est

Sans équipe à quelques semaines du début de la saison, John Konchar ne manque pourtant pas de prétendants. Déjà annoncé dans le viseur des Knicks, il intéresserait également le Heat, le Magic et les Raptors.

À 30 ans, l’ailier reste sur une saison particulièrement mouvementée. Après avoir passé l’essentiel de ses sept saisons NBA chez les Grizzlies, il avait été envoyé à Utah dans le transfert XXL de Jaren Jackson Jr. Le Jazz l’avait ensuite cédé à Minnesota cet été avec Cody Williams, avant que les Wolves ne décident finalement de le couper.

À Memphis, il s’était imposé comme un joueur de rotation fiable grâce à sa polyvalence. Solide au rebond malgré ses 1,96 m, capable de défendre plusieurs postes et de jouer sans monopoliser le ballon, il peut également sanctionner derrière l’arc, avec 34,9 % de réussite à 3-points en carrière. Un profil de complément susceptible de séduire plusieurs formations qui cherchent à densifier leur banc.

Des prétendants limités financièrement

New York ne possède que 13 joueurs sous contrat standard, mais la franchise privilégierait plutôt le recrutement d’un intérieur pour sa quatorzième place. Miami et Orlando disposent déjà de 14 contrats garantis et ne sont pas obligés de commencer la saison avec un effectif complet de 15 joueurs.

La situation est encore plus délicate à Toronto. Les Raptors ne disposent pas d’une marge suffisante pour proposer immédiatement un contrat au salaire minimum.

Les quatre franchises sont par ailleurs au-dessus de la « luxury tax », ce qui réduit leur envie d’ajouter dès maintenant un salaire supplémentaire. Dans ces conditions, aucun prétendant ne semble pressé. John Konchar pourrait donc devoir attendre que la présaison redistribue les cartes, entre blessures et ajustements d’effectif…

John Konchar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 19 9:32 64.9 50.0 50.0 0.9 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8 2020-21 MEM 43 13:22 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3 2021-22 MEM 72 17:57 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.3 0.6 0.4 0.3 4.8 2022-23 MEM 72 20:45 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.3 5.1 2023-24 MEM 55 21:20 42.3 31.7 84.0 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 0.8 0.9 4.3 2024-25 MEM 46 12:08 45.1 37.1 87.5 0.8 2.5 3.3 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 2.4 2025-26 UTA 26 26:09 44.5 25.0 77.4 2.1 3.6 5.7 3.0 1.9 2.0 0.8 1.0 5.9 2025-26 MEM 30 14:30 52.1 33.3 61.5 0.7 2.4 3.1 1.3 1.0 1.0 0.5 0.4 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.