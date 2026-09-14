Miles McBride, le prochain casse-tête financier des Knicks ?

En sortie de banc, Miles McBride s’est peu à peu imposé comme l’une des principales armes des Knicks. Un rôle devenu encore plus important depuis le départ de Mitchell Robinson, désormais à Boston.

À seulement 4 millions de dollars cette saison, le meneur/arrière représente surtout une formidable affaire pour les champions en titre. Mais cet avantage pourrait bientôt disparaître puisque son contrat prendra fin à l’été 2027.

À ce moment-là, difficile d’imaginer Miles McBride se contenter d’un salaire aussi modeste. À 26 ans, et après la meilleure saison de sa carrière, il pourra légitimement réclamer une nette revalorisation.

Une addition qui va devenir de plus en plus lourde

Selon SNY, ses représentants et les Knicks restent régulièrement en contact. Rien n’indique donc que New York envisage déjà de s’en séparer. Mais la question sera surtout de savoir jusqu’où la franchise pourra financièrement aller pour le conserver. Car le problème dépasse largement le seul cas de Miles McBride.

Les Knicks ont construit un effectif capable de jouer le titre, mais cette réussite a un prix. Les contrats de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ou encore Josh Hart vont continuer à peser lourd dans les comptes de la franchise, qui devra forcément effectuer des arbitrages dans les prochaines années.

C’est tout le paradoxe du contrat actuel de Miles McBride. À 4 millions de dollars, son rapport qualité/prix est exceptionnel. Mais s’il venait à tripler, voire davantage, son salaire à l’été 2027, son maintien dans l’effectif deviendrait nettement plus compliqué pour une équipe dont la marge de manoeuvre financière sera réduite.

Un joueur qui va intéresser du monde

Les Knicks ont déjà dû laisser partir certains éléments de leur rotation pour des raisons économiques. Le cas de Mitchell Robinson, parti à Boston, rappelle ainsi que même un joueur apprécié et utile peut finir par devenir difficile à conserver lorsque l’addition devient trop lourde.

Pour Miles McBride, cette situation pourrait toutefois bien finir par jouer en sa faveur.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, ponctuée par le titre NBA des Knicks, l’ancien de West Virginia tournait à 12 points, 3 passes et 2 rebonds de moyenne, à 41% à 3-points.

Un profil de « combo guard » capable de défendre, d’étirer le terrain et d’apporter des points en sortie de banc qui ne manquerait certainement pas d’intéresser plusieurs équipes s’il devait arriver sur le marché.

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 40 9:18 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NY 64 11:53 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NY 68 19:32 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NY 64 24:53 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5 2025-26 NY 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 1.7 0.9 0.8 0.2 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.