Miles McBride : « Il y avait toujours un gars pour nous faire gagner »

Avant de dérouler jusqu’au titre face aux Spurs, les Knicks ont pourtant été sérieusement secoués. Au premier tour, New York s’est ainsi retrouvé mené 2-1 par les Hawks avant de répondre avec autorité.

Les joueurs de Mike Brown ont alors remporté trois rencontres de suite pour conclure la série, avec notamment un succès de 51 points lors du Game 6. Un déclic pour Miles McBride.

« Quand nous sommes revenus dans la série face à Atlanta, je me suis dit qu’il n’y avait personne qui pouvait nous arrêter et que cette équipe était dingue », se souvient-il au micro du podcast This Crew Has It.

La suite lui a donné raison. Les Knicks ont enchaîné deux « sweeps » aux tours suivants avant de tomber lors du Game 3 des NBA Finals face aux Spurs, mettant fin à une série de 13 victoires consécutives.

Cette domination n’a pourtant pas empêché New York de devoir composer avec plusieurs pépins physiques. Miles McBride revenait lui-même d’une pubalgie qui l’avait contraint à se faire opérer en milieu de saison et reconnaît qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens pendant les playoffs.

Au deuxième tour, OG Anunoby a également été touché à l’ischio-jambier et a manqué les Games 3 et 4. Puis Jalen Brunson s’est blessé au poignet en finale de conférence, terminant les playoffs diminué.

Des Knicks diminués, mais jamais résignés

« Je n’ai jamais pensé que nous allions perdre parce que nous avions tellement d’options », souligne Miles McBride. « Pendant toute la finale, nous n’avons pas fait un bon match. Beaucoup de gars avaient des pépins. JB avait sa main. Je me remettais d’une opération. Je ne devais être qu’à 50 % tout au long des playoffs, mais nous avions une telle ténacité en nous. »

Cette profondeur a régulièrement permis aux Knicks de trouver une solution lorsqu’un cadre était diminué ou absent. Quand OG Anunoby manque deux matchs face aux Sixers, Miles McBride répond ainsi présent. Propulsé dans le cinq de départ, l’arrière prend feu lors du Game 4 avec 25 points à 7/9 de loin, dont un parfait 4/4 à 3-points pour commencer la rencontre.

OG Anunoby est ensuite devenu l’un des héros des Finales. Lors du Game 4 face aux Spurs, il réalise d’abord un contre décisif sur De’Aaron Fox avant de réussir, dans la foulée, une claquette à la dernière seconde pour permettre aux Knicks de mener 3-1.

Un dernier carton de Jalen Brunson, auteur de 45 points, s’est ensuite chargé de ramener le titre à la « Big Apple ». Une succession de héros qui résume parfaitement, selon Miles McBride, la force de ce groupe.

« On s’en fichait de savoir qui allait avoir le crédit de la victoire », précise ainsi le joueur de 25 ans. « Je savais que tant que nous restions soudés, il y aurait un gars pour nous permettre de remporter la rencontre. »