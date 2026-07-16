Jalen Brunson pense s’être blessé au poignet pendant la finale de conférence

Un mois, déjà, après avoir conduit les Knicks à leur premier titre depuis 1973, Jalen Brunson était l’invité de la radio ESPN New York. L’occasion pour lui de donner de ses nouvelles par rapport à sa récente opération, venue régler un problème tendineux au niveau de sa main gauche et de son poignet gauche.

Gaucher, le meneur aurait ainsi joué toutes les Finals blessé, mais cela ne l’a pourtant pas empêché d’être unanimement nommé MVP de la série face aux Spurs, avec près de 33 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne !

« Je vais bien, mais ça va me demander un peu de temps [pour la guérison] », a-t-il d’abord confié. « Il n’y a pas eu une action précise où je me rappelle m’être blessé, mais je me souviens juste m’être rendu sur la ligne des lancers-francs dans le 3e ou 4e quart-temps du Game 2 de la finale de conférence, puis mon poignet a commencé à faiblir. À partir de là, il s’agissait surtout de comprendre ce qui se passait et de voir comment gérer la situation, car je ne pouvais rien faire à cet instant. »

Contre Cleveland puis San Antonio, New York jouait donc avec un Jalen Brunson diminué au niveau de sa main de shooteur et, passée l’ivresse des célébrations, celui-ci a ensuite dû se résoudre à passer par la case opération.

« Honnêtement… Ça a été de vraies montagnes russes », a-t-il expliqué concernant tout cet après-titre. « Une fois qu’on a gagné, tout était au plus haut… Tout ce qui a suivi notre sacre était incroyable. Puis, au moment de revenir à la réalité, le mieux était sans doute de me faire opérer. Ça m’a fait redescendre sur terre, mais je recommencerais sans hésiter. »

En l’état, Jalen Brunson devrait être rétabli à temps pour le début de la saison prochaine, avec une période de convalescence initialement estimée entre six et huit semaines.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.