Jalen Brunson opéré après le titre des Knicks

Sacré champion NBA et MVP des Finals avec les Knicks, Jalen Brunson va désormais devoir passer par la case récupération. Selon ESPN ou le New York Post, le meneur a subi une intervention chirurgicale afin de soigner une blessure au poignet gauche, plus précisément un problème tendineux au niveau de la main et du poignet.

Il s’agissait donc de sa main de tir, et surtout d’une gêne qu’il avait choisi de supporter tout au long des playoffs. Ce qui rend encore plus impressionnante sa campagne jusqu’au titre, conclue par un trophée de MVP des Finals.

Une absence estimée entre six et huit semaines

Bonne nouvelle pour les Knicks : cette opération ne devrait pas compromettre le début de la prochaine saison. Les premières estimations évoquent ainsi une convalescence de six à huit semaines, avec l’objectif de permettre à Jalen Brunson de reprendre progressivement les activités basket plus tard dans l’été.

À ce stade, sa présence lors de la soirée d’ouverture, qui devrait aussi être celle de la remise des bagues, ne semble donc pas remise en question.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.