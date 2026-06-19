Jalen Brunson savoure sa revanche lors de la parade des Knicks

Pendant toute la campagne historique des Knicks, Jalen Brunson avait choisi de ne pas répondre publiquement à ses détracteurs. Jeudi, devant plus d’un million de fans venus célébrer le premier titre de New York depuis 53 ans, le MVP des Finals a finalement lâché ce qu’il avait sur le cœur.

« Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses négatives à dire », a-t-il lancé lors de la cérémonie organisée devant le City Hall. « Beaucoup de gens ont beaucoup d’opinions. Mais quand vous leur donnez tort, vous n’avez vraiment rien à leur dire. Ils ne le méritent pas. »

La meilleure des réponses

Une réponse forcément adressée à tous ceux qui ont longtemps douté de lui, de sa taille, de son statut, de sa capacité à être le meilleur joueur d’une équipe championne. En décembre 2023, Becky Hammon avait résumé ce scepticisme en expliquant que Jalen Brunson n’était pas un « 1A » et que les Knicks ne pourraient pas aller au bout avec un meneur d’1m88 comme première option.

« Si votre meilleur joueur est petit, vous ne gagnez pas », avait alors affirmé l’actuelle coach des Aces.

Mikal Bridges a reconnu cette semaine, sur Instagram, que ces commentaires avaient nourri la motivation de son coéquipier. Mais au milieu des confettis orange et bleus, Jalen Brunson n’avait plus besoin d’en rajouter.

« Bon sang, New York, on l’a vraiment fait », a-t-il lancé à la foule. « D’une manière ou d’une autre, je savais qu’on trouverait un moyen d’y arriver. »

À ses côtés, Spike Lee, le plus célèbre supporter de la franchise, savourait lui aussi un moment attendu toute une vie. « Je n’avais jamais été à une parade, jamais. Et je suis content que ce soit celle-là », a confié le réalisateur, installé sur un char avec le meneur.

New York à l’unisson

Même émotion pour Sandra Brunson, la mère du héros new-yorkais, venue avec un t-shirt aux couleurs de son fils et de son mari Rick, ancien joueur des Knicks. « Ça valait le coup », a-t-elle simplement résumé.

La fête avait débuté à Bowling Green avant de remonter jusqu’au City Hall, dans un Canyon of Heroes noir de monde. Walt Frazier, bagues de champion aux doigts, ouvrait la marche dans une décapotable, avec une pensée pour les anciens disparus. « Ils seraient émerveillés par ce qui est arrivé aux Knicks et par la façon dont ils ont captivé la ville cette année », a estimé Clyde. « Cela dépasse tout ce que j’aurais pu imaginer. »

Karl-Anthony Towns a brandi le trophée de champion de l’Est avec un cigare, Carmelo Anthony a lui aussi profité de la scène, et OG Anunoby a quitté son char pour aller au contact des fans. Tyler Kolek a aussi voulu le faire… avant d’être brièvement stoppé par la sécurité, qui ne l’avait pas reconnu. « Je jure que je fais partie de l’équipe », a-t-il ensuite plaisanté.

« Toute la ville a gagné », a résumé Carmelo Anthony. « Les New-Yorkais sont en feu. »

Après la remise des clés de la ville par le maire Zohran Mamdani, Alicia Keys a prolongé l’émotion avec « Empire State of Mind ». James Dolan a remercié les fans pour leur patience, tandis que Mike Brown a conclu en leur dédiant le titre : « Gardons cette énergie, parce que ce titre est pour vous. »