Becky Hammon ne demande qu’à avoir tort sur Jalen Brunson

« Si votre meilleur joueur est de petite taille, vous ne gagnerez pas. » Voilà ce que déclarait Becky Hammon en décembre 2023, en référence à Jalen Brunson et aux Knicks.

Deux ans et demi plus tard, le meneur et son équipe sont en Finals, une première depuis 1999 à « Big Apple ». Ils ne sont donc plus qu’à quatre victoires de décrocher le Graal, et de faire mentir l’actuelle coach des Las Vegas Aces.

Suffisant pour faire changer d’avis l’ancienne assistante des Spurs ? Pas nécessairement.

« Je pense que Jalen Brunson est un sacré joueur », assure-t-elle d’abord. « Mais quand j’ai dit ça, je parlais d’un point de vue historique en NBA. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s’est autant arrêté là-dessus. J’ai dit ça il y a deux ans… Mais j’ai dit ce que j’ai dit et, s’il me prouve que j’ai tort, alors il me prouvera que j’ai tort. »

Puis d’insister : « Je parle d’expérience. Allen Iverson a été MVP, mais il a perdu en finale. Je pense que les deux meilleures équipes se trouvent à l’Ouest, mais je ne demande qu’à ce qu’on me prouve le contraire. »

Tout juste élu MVP de la finale de conférence Est, Jalen Brunson a donc l’occasion de lui répondre de la meilleure des façons : sur le terrain. Et peut-être même de prendre une double revanche, en allant chercher son premier titre NBA contre les Spurs, une franchise avec laquelle Becky Hammon garde des liens très forts, et qu’elle aimerait évidemment voir triompher d’ici quelques semaines. Encore faut-il, pour San Antonio, se débarrasser du Thunder…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.