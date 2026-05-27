Les Spurs trop tendres et maladroits face au collectif du Thunder

Après les 82 points marqués par le Thunder lors du Game 4, Mark Daigneault opte pour le feu follet Jared McCain (20 points) dans le cinq de départ, à la place de Cason Wallace, pour suppléer aux absences de Jalen Williams et d’Ajay Mitchell. C’est cependant Chet Holmgren (16 points, 11 rebonds) qui se montre agressif dès les premières minutes, alors que trois tirs primés et 13 points de Julian Champagnie (22 points, 8 rebonds) mettent les Spurs devant (16-8).

Malgré sept ballons perdus, les 8 points de Chet Holmgren, les 7 de Shai Gilgeous-Alexander dans les deux dernières minutes du premier quart-temps, et l’activité défensive du duo Alex Caruso (22 points) – Cason Wallace permettent à Oklahoma City de prendre l’avantage (29-27).

Le Thunder dicte sa loi

Avec le vent en poupe, le Thunder accélère. Stephon Castle (24 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions) et Dylan Harper sont trop gourmands balle en main, et leurs pertes de balle se transforment en tirs primés de Cason Wallace et de Jaylin Williams pour mettre OKC à +9 (39-30). Dans le sillage d’un Victor Wembanyama (20 points, 4/15 aux tirs, 6 rebonds) beaucoup trop passif, le Thunder enfonce le clou alors que SGA est sur le banc (45-35).

Les Spurs rentrent enfin dans leur match en haussant le ton en défense. Ils verrouillent le rebond, Wemby contre Chet Holmgren, et Stephon Castle chipe le ballon dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander. De l’autre côté, Castle et Wemby vont chercher des lancers francs avant qu’un dunk féroce de Keldon Johnson (15 points) ne conclue un 9-0 de San Antonio (45-44).

Un temps-mort de Mark Daigneault lance toutefois un 24-14 d’Oklahoma City, grâce au réveil de SGA, à l’agressivité de Chet Holmgren et à l’adresse des seconds couteaux (69-58).

Le sursaut de San Antonio

Avec un 2+1 de Jared McCain et un 3-points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder débute la deuxième mi-temps par un 9-0 face à des Spurs K.-O. debout (78-58). Un Wembanyama très expressif harangue ses coéquipiers lors d’un temps-mort, et les Spurs se mettent enfin à attaquer le cercle. Mais un McCain bouillant ne relâche pas la pression (85-65).

San Antonio n’abdique pas. Dans le sillage d’un Wemby plus agressif, le jeu des Texans se met en place. Keldon Johnson, Stephon Castle et Devin Vassell font tous mouche de loin, et un 14-2 remet les Spurs sur les talons d’OKC (87-79).

Comme souvent, c’est la présence d’Isaiah Hartenstein (12 points, 15 rebonds) au rebond offensif, puis l’adresse de Kenrich Williams et d’Alex Caruso, qui donnent de l’air au Thunder. La fin du quart-temps est ensuite hachée par plusieurs coups de sifflet litigieux, et avant la dernière ligne droite, OKC mène toujours de dix unités (101-91).

OKC sans trembler

Pour se donner une chance de braquage, les Spurs doivent commencer fort le dernier quart-temps… et c’est raté.

Ils enchaînent les maladresses, mais heureusement pour eux, le Thunder ne fait pas beaucoup mieux. À sept minutes de la fin, OKC est toujours à +10 (107-97).

Le champion en titre ne tremble toutefois pas dans ce money-time. Deux tirs primés de Jared McCain, un autre d’Alex Caruso, et le Thunder s’envole définitivement (127-114). Oklahoma City ira donc à San Antonio avec la possibilité de valider son billet pour une deuxième NBA Finals consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un Thunder méthodique. Les joueurs de Mark Daigneault ont pris le taureau par les cornes dès le début de la rencontre. Malgré un Shai Gilgeous-Alexander maladroit (7/19 aux tirs), le Thunder a posé son jeu et s’est appliqué à attirer Victor Wembanyama hors de la raquette, avant d’enchaîner les décisions rapides pour faire payer la défense de San Antonio. À l’image des double-doubles de Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, des 42 points du duo Alex Caruso – Jared McCain, et du précieux 2/2 à 3-points de Kenrich Williams, c’est tout le collectif d’OKC qui a brillé.

– Les Spurs trop timorés. Lors de leurs deux victoires dans cette série, les Spurs ont imposé leur style au Thunder. Tout commence avec Victor Wembanyama. Quand il est agressif et punit OKC dans la raquette, San Antonio est dur à battre. Cette nuit, comme lors des Game 2 et 3, Wemby a été trop passif. Il a pris son premier tir après neuf minutes de jeu et ne comptait que six tentatives et un seul rebond à la mi-temps. Les Spurs n’ont marqué que 18 points dans la raquette en première période. Ils se sont réveillés en troisième quart-temps, mais c’était trop tard. Défensivement, ils ont également manqué de rigueur, enchaînant les fautes loin du ballon, qui ont permis à SGA de tirer 17 lancers francs, et laissant 26 points sur secondes chances à leur adversaire.

– Les lieutenants des Spurs toujours dans le dur. À l’exception de Julian Champagnie, qui a établi son record de points en playoffs, et de Keldon Johnson, les autres Spurs ont eu du mal. Le trio De’Aaron Fox – Devin Vassell – Dylan Harper a terminé la rencontre à 7/31 aux tirs. Avec un Victor Wembanyama lui aussi maladroit, les Spurs n’avaient aucune chance face au rouleau compresseur du Thunder. Il leur faut maintenant réagir, dos au mur, lors du Game 6.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.