Le MVP de la nuit | OG Anunoby dans la légende !

Champion NBA avec les Raptors en 2019, OG Anunoby est entré dans la légende de la NBA et des Finals. Sa claquette victorieuse dans le Game 4 est un geste imprimé dans la rétine pour l’éternité, et il ne s’est pas contenté de ça. Cinq secondes plus tôt, c’est lui qui signe le « chasedown block » de la soirée pour bâcher De’Aaron Fox qui pensait donner la victoire aux Spurs.

« Je fais simplement tout ce qu’il faut pour gagner. C’est aussi simple que ça. J’essaie d’aller au rebond, de créer une deuxième chance après un tir manqué. J’essayais juste de faire une action décisive » commente-t-il en bord de terrain après son exploit.

Pour Mike Brown, c’est peut-être l’action la plus importante de l’histoire des Knicks, sur le seul rebond offensif du joueur de toute la rencontre !

« J’ai beaucoup poussé mes joueurs aujourd’hui, et OG était l’un de ceux que j’ai particulièrement mis au défi. Je lui ai dit qu’avec son gabarit, sa force et son explosivité, il devait dominer au rebond offensif. Et ce rebond-là a été gigantesque », réagit le coach des Knicks. « Je ne sais pas s’il y a une action plus importante dans toute l’histoire des Knicks. Il a répondu présent, il a relevé le défi et il a permis à l’équipe de gagner le match, exactement comme je le lui avais demandé. C’est l’état d’esprit qu’il a affiché pendant toute la rencontre. »

Un calme à toute épreuve

Mais OG Anunoby n’aurait pas eu besoin de cette claquette, ni de ce contre pour être MVP de la soirée tant il a pesé dans le comeback des Knicks, avec notamment 11 points dans le 3e quart-temps. Auteur de 33 points à 10 sur 15 aux tirs, dont 7 sur 9 à 3-points, l’ailier des Knicks avait mis un peu plus le feu à la salle à l’entrée du «money time» avec un 3-points dans le corner. Toujours aussi calme, Anunoby est le symbole de ces Knicks qui ne paniquent jamais.

« Nous sommes une équipe résiliente. Nous n’abandonnons jamais. Le basket est un sport de ‘runs’. Ils ont eu leur série au début du match, et nous savions que nous aurions la nôtre à un moment donné » explique-t-il le plus simplement du monde. « Nous sommes restés concentrés, nous avons continué à pousser, et nous avons trouvé le moyen de l’emporter. »

OG Anunoby 33 PTS, 4 REB, 1 STL, 1 BLK, 10/15 FG, 7/9 3FG, 6/6 FT, 93.5% TS vs. Spurs https://t.co/llw1Fyv7ga pic.twitter.com/7Dx4tz6sH7 — Basketball Performances (@NBAPerformances) June 11, 2026

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.