OG Anunoby crucifie les Spurs au bout d’un comeback historique !

Il faut 65 secondes dans ce Game 4 pour voir le premier coup de tonnerre. Un challenge vidéo des Spurs sur une faute de Victor Wembanyama se transforme en faute offensive de Karl-Anthony Towns… sa deuxième faute personnelle !

San Antonio en profite et enfonce le clou, prenant immédiatement dix longueurs d’avance sur un dunk de Julian Champagnie (12-2) !

San Antonio sur un nuage

C’est le métronome OG Anunoby qui réveille les Knicks avec cinq points de suite, mais cinq points de Stephon Castle, le troisième 3-points de Devin Vassell, puis un tir primé de Victor Wembanyama jettent un froid dans le Madison Square Garden (25-12). Insolents d’adresse (65% aux tirs, 61% à 3-points), les Spurs jouent avec les nerfs de leur adversaire. Après un panier de Wemby sur Mitchell Robinson, le pivot met un coup de coude au Français, écope d’une faute flagrante, et l’écart passe à +21 (41-20) !

San Antonio continue son travail de sape. De’Aaron Fox, Dylan Harper, Carter Bryant et Julian Champagnie marquent six tirs à 3-points de suite ! L’écart passe à +25 alors que Jose Alvarado tente un placage sur Victor Wembanyama et que KAT écope de sa troisième faute (59-34). Six points de suite de Jalen Brunson, qui trouve du rythme en transition, tentent de relancer New York, mais Dylan Harper prend feu et le Garden est sous le choc (71-42) !

Brunson marque 15 des 27 points de New York dans le deuxième quart-temps mais la défense des Knicks est impuissante. Les Spurs rentrent aux vestiaires à +27, avec 60% de réussite aux tirs, 54% à 3-points et 17 passes décisives.

Les Knicks restent en vie

Comme on pouvait s’y attendre, les Knicks se jettent corps et âme dans une tentative de comeback. Dans le sillage du duo Jalen Brunson – OG Anunoby, ils entament la deuxième mi-temps sur un 16-5 pour enflammer le Madison Square Garden et revenir à -16 (81-65). C’est la paire Dylan Harper – Stephon Castle qui stoppe cependant l’hémorragie avec six points de suite, entre lancers-francs et tirs à mi-distance (87-68).

Jalen Brunson insiste toutefois. Il envoie Robinson au alley-oop mais, à chaque fois que les Knicks essaient de passer sous la barre des quinze unités, les Spurs, peu rigoureux dans ce quart-temps, font le strict minimum pour casser le rythme adverse. Le cinquième 3-points de Vassell garde New York à distance (90-75).

San Antonio, la peur au ventre

À un moment crucial du match, les Spurs jouent avec le feu mais parviennent quand même à bien négocier les cinq premières minutes de la dernière période grâce à l’agressivité de Dylan Harper et de Victor Wembanyama (97-83). Avec le Garden qui gronde, les Knicks redoublent d’efforts. Anunoby de loin, puis cinq points de suite de Towns, ramènent New York à moins de dix points pour la première fois depuis le premier quart-temps (97-88).

San Antonio déjoue alors. Tirs en première intention à 3-points, tirs à mi-distance forcés : le processus offensif a disparu, et l’adresse aussi. À moins de cinq minutes de la fin, un 3-points d’Anunoby conclut un 12-2 qui ramène New York à -4 (99-95) ! Un tir primé de De’Aaron Fox, suivi d’un tir à distance de Wemby, soulage les Spurs, mais Alvarado et Brunson font mouche de loin, et New York frappe à la porte (104-103) !

OG Anunoby en héros du Madison Square Garden

Les Knicks sont en lévitation et un floater de Jalen Brunson leur donne l’avantage pour la première fois du match, à une minute et vingt-deux secondes de la fin (105-104) ! Deux lancers-francs de Stephon Castle remettent San Antonio devant avec trente secondes au chrono (106-105).

Jalen Brunson tente alors d’être le héros de la soirée, mais la bonne défense de Wemby l’en empêche. Dans la confusion générale, De’Aaron Fox se retrouve balle en mains, lancé vers le cercle en transition, avec dix secondes à jouer. Au lieu de garder la balle et de forcer une faute des New-Yorkais, il tente de marquer un lay-up… contré par OG Anunoby !

Les Knicks ont alors la balle de match avec cinq secondes à jouer, et c’est Anunoby qui vient crucifier les Spurs d’une claquette à une seconde de la fin, pour offrir une victoire historique à New York !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De l’enfer au paradis en 24 minutes. Après une première mi-temps catastrophique, New York a retrouvé son jeu en troisième quart-temps. Face à des Spurs qui ont baissé leur garde, les Knicks ont pu réduire de moitié leur retard. Ils ont limité San Antonio à 4/20 aux tirs tout en provoquant cinq pertes de balle. À lui seul, le duo OG Anunoby – Jalen Brunson a marqué 19 des 26 points de son équipe dans ce troisième quart-temps. Toujours à -15 avant le dernier quart-temps, les Knicks ont continué de pousser fort, et les Spurs ont vacillé. New York a terminé la rencontre sur un 18-7, jusqu’à la claquette décisive d’OG Anunoby !

– La première mi-temps de rêve des Spurs. Après leur victoire lors du Game 3, les Spurs s’attendaient à une grosse réaction des Knicks à domicile, en particulier pour débuter le match. Les deux fautes de Karl-Anthony Towns en 65 secondes ont complètement enrayé les plans de New York, et San Antonio a sauté sur l’occasion. Intraitables en défense, limitant les Knicks à 5/17 en premier quart-temps, les Spurs ont déroulé de l’autre côté. Autour d’un Victor Wembanyama dominant, c’est tout le collectif texan qui a brillé. Quatre joueurs avaient marqué 13 points ou plus à la pause, Devin Vassell et Dylan Harper étaient à 7/7 à 3-points à eux deux, et San Antonio a établi un record des NBA Finals avec 14 tirs primés inscrits en une mi-temps. Les Knicks, eux, n’avaient marqué que 15 tirs dans les 24 premières minutes !

– Après Wemby au Game 2, Fox fait une erreur décisive. Les Spurs avaient réussi le stop défensif dont ils avaient besoin. Avec un point d’avance, dix secondes au chrono et la balle dans les mains de De’Aaron Fox en transition, San Antonio aurait dû être patient, attendre la faute des Knicks et aller chercher deux lancers-francs. Mais comme pendant tout le dernier quart-temps, les Spurs se sont précipités, et l’un de leurs vétérans a commis l’erreur qui a tout fait basculer. Fox a essayé de marquer, mais Anunoby était là pour le contrer. La suite a été catastrophique pour les Spurs. Ils peuvent s’en vouloir, et il leur faudra beaucoup de caractère pour se relever lors du Game 5 alors que les Knicks mènent désormais 3-1 et disposent donc de trois balles de match pour le titre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.