Comme prévu, les Cavaliers se séparent de Cam Whitmore

L’aventure de Cam Whitmore à Cleveland aura été particulièrement courte puisque les Cavaliers l’ont officiellement coupé, seulement huit jours après l’avoir récupéré dans le transfert à cinq équipes centré autour de Peyton Watson.

Dès son arrivée dans l’Ohio, l’avenir de Cam Whitmore semblait d’ailleurs très incertain, et ce n’est donc pas une surprise de voir la direction s’en séparer. Comme l’intéressé se trouve dans la dernière année de son contrat rookie et qu’il doit toucher 5,46 millions de dollars en 2026/27, Cleveland devrait utiliser la fameuse « stretch provision » afin d’étaler cette somme sur trois saisons et ainsi faire de grosses économies en taxes. Dans ce cas, son impact sur les comptes des Cavaliers serait ramené à environ 1,82 million de dollars par saison.

Sélectionné en 20e position de la Draft 2023 après une saison à Villanova, Cam Whitmore avait commencé sa carrière NBA à Houston. Après deux saisons chez les Rockets, il avait été transféré à Washington à l’été 2025.

Son passage chez les Wizards avait malheureusement été écourté après la découverte d’une thrombose veineuse profonde au niveau de l’épaule droite. C’est le même problème de santé que Victor Wembanyama avait connu la même année, et Cam Whitmore avait dû mettre un terme à sa saison après seulement 21 rencontres.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 18:43 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16:13 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4 2025-26 WAS 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 1.2 0.7 0.9 0.4 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.