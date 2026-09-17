Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors

Le retour de Kawhi Leonard aux Raptors vient à peine d’être officialisé mais Toronto travaille déjà sur la suite. Selon « l’insider » Jake Fischer, les deux camps ont bien avancé ces derniers jours et se rapprochent d’un accord autour d’une prolongation de contrat.

À 35 ans, le double MVP des Finals est éligible à deux années supplémentaires pour un montant pouvant atteindre environ 126 millions de dollars. Une prolongation qui viendrait s’ajouter à sa dernière année de contrat actuelle et pourrait donc le lier aux Raptors jusqu’à l’été 2029, lorsqu’il aura 38 ans.

Ce scénario était attendu depuis plusieurs semaines. Dès que les sanctions liées à l’enquête sur les Clippers étaient tombées, Shams Charania expliquait qu’une prolongation à Toronto était probable dans la foulée de son transfert.

Un investissement très logique pour les Raptors

Il faut dire que Toronto a payé cher pour récupérer celui qui lui avait offert le titre en 2019. Pour faire revenir Kawhi Leonard, la franchise canadienne a envoyé Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft, un « swap » ainsi que deux seconds tours à Los Angeles.

Les Raptors n’avaient donc évidemment pas l’intention de miser autant pour un joueur qui n’évoluerait au Canada qu’une seule saison. Une prolongation leur permettrait ainsi de sécuriser leur pari autour d’un joueur qui sort, malgré ses 35 ans, d’un exercice à 27,9 points, 6,4 rebonds et 3,6 passes de moyenne.

Kawhi Leonard avait d’ailleurs expliqué qu’il ne voulait pas « enfiler une tonne de maillots différents ». Sept ans après son départ de Toronto, son deuxième passage au Canada pourrait ainsi durer bien davantage que le premier.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.