Le transfert de Kawhi Leonard aux Raptors enfin débloqué !

Cette fois, c’est la bonne. Plus de deux mois après l’accord initial entre Toronto et Los Angeles, le transfert de Kawhi Leonard vers les Raptors va enfin pouvoir être finalisé.

Selon Shams Charania (ESPN), les Clippers et les Raptors ont tous les deux donné leur feu vert définitif pour compléter l’échange. Les deux franchises doivent désormais simplement programmer le traditionnel « trade call » auprès de la NBA afin de rendre l’opération officielle.

Dans le détail, Toronto récupère Kawhi Leonard tandis que Los Angeles reçoit Brandon Ingram, Gradey Dick, les premiers tours de Draft 2031 et 2033 des Raptors, tous deux non protégés, un échange de choix au premier tour en 2027, ainsi que deux seconds tours de Draft en 2030 et 2033.

Une contrepartie particulièrement importante pour un joueur de 35 ans, mais sur laquelle les deux franchises s’étaient déjà entendues dès le 30 juin.

Un transfert resté en suspens pendant deux mois et demi

Le problème est qu’entre-temps, le transfert de Kawhi Leonard avait été placé en attente à cause de l’enquête de la NBA concernant les Clippers et les revenus annexes perçus par leur vedette.

Toronto avait préféré patienter avant d’enregistrer officiellement l’échange, afin de connaître les éventuelles conséquences sportives et financières du dossier.

Le verdict est finalement tombé le 2 septembre. La NBA a conclu que les Clippers avaient enfreint les règles sur le contournement du salary cap, notamment en facilitant plusieurs contrats commerciaux pour Kawhi Leonard auprès de partenaires de la franchise.

Los Angeles a écopé d’une amende de 30 millions de dollars et de la perte de cinq premiers tours de Draft, un dans chacune des cuvées 2029 à 2033. Steve Ballmer a également été suspendu un an, Lawrence Frank six mois, tandis que Kawhi Leonard a dû verser 700 000 dollars à la ligue.

Les Clippers avaient dans un premier temps vivement contesté les conclusions de l’enquête et envisageaient de combattre les sanctions. Mais Steve Ballmer a finalement annoncé dimanche qu’il acceptait la décision de la NBA, malgré des désaccords persistants avec certains éléments du rapport, et qu’il ne poursuivrait pas la bataille juridique. La franchise a notamment déjà réglé son amende de 30 millions de dollars…

Un changement de position qui permet aux Clippers de tourner la page et qui aura finalement précédé de quelques heures le déblocage du transfert de Kawhi Leonard.

Sept ans après, Kawhi Leonard retrouve Toronto

Le dernier obstacle étant désormais levé, Kawhi Leonard va donc retrouver Toronto sept ans après son départ. Un retour forcément particulier puisque son unique saison canadienne, en 2018/19, s’était terminée par le premier titre NBA de l’histoire des Raptors et son deuxième trophée de MVP des Finals.

Malgré ses problèmes physiques récurrents, l’ancien des Spurs reste ainsi performant. La saison dernière, il tournait encore à 27.9 points, 6.4 rebonds et 3.6 passes de moyenne en 65 rencontres avec les Clippers.

À Toronto, il va désormais rejoindre notamment Scottie Barnes et Immanuel Quickley, avec une autre question qui devrait rapidement revenir sur la table : celle de sa prolongation de contrat.

Pour les Clippers, c’est en tout cas la fin définitive de l’ère Kawhi Leonard. Une ère marquée par la frustration, avec une seule finale de conférence au compteur, beaucoup de blessures et un avenir désormais hypothéqué…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.