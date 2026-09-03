Pourquoi Kawhi Leonard n’a-t-il été sanctionné que de 700 000 dollars ?

À côté de la punition infligée aux Clippers, les 700 000 dollars réclamés à Kawhi Leonard paraissent presque symboliques. Los Angeles a écopé de 30 millions de dollars d’amende et de la perte de cinq premiers tours de Draft, tandis que Steve Ballmer, Gillian Zucker et Lawrence Frank ont été suspendus. L’ailier, lui, conserve son contrat à plus de 50 millions de dollars cette saison et ne manquera aucun match.

Pourtant, le rapport de l’enquête indépendante ne l’innocente absolument pas. Il conclut même que Kawhi Leonard a enfreint les règles afin de contourner le salary cap « par le biais des agissements de M. Robertson en son nom ». Son oncle et ancien représentant, Dennis Robertson, avait fait pression pendant plusieurs années sur les Clippers afin qu’ils lui trouvent environ 10 millions de dollars par an de revenus supplémentaires.

Les accords conclus avec Boingo Wireless, Daktronics et Lockton Insurance ont ainsi rapporté 18 millions de dollars à Kawhi Leonard, intégralement versés avant août 2021. Puis est arrivé Aspiration. Présenté initialement comme un contrat de 28 millions de dollars, l’accord pouvait en réalité atteindre jusqu’à 48 millions de dollars : 7 millions en cash et 5 millions en actions par saison pendant quatre ans. Une rémunération jugée « extraordinairement élevée » par les experts consultés par les enquêteurs au regard des faibles obligations imposées au joueur.

Kawhi Leonard coupable, mais pas principal responsable

Comment expliquer alors une amende de seulement 700 000 dollars ? La NBA n’a pas détaillé le calcul exact de cette somme, mais le rapport établit une distinction essentielle dans les diverses responsabilités.

Les enquêteurs désignent explicitement Steve Ballmer, Gillian Zucker et Lawrence Frank comme « les trois individus les plus responsables » des violations. Kawhi Leonard a bénéficié du système et Dennis Robertson a agi en son nom, mais le joueur n’est pas présenté comme l’un de ses principaux architectes.

Surtout, aucune preuve directe n’a été trouvée sur le fait que l’ailier était au courant des manœuvres mises en place.

Il est néanmoins directement épinglé sur un autre point. Les enquêteurs ont identifié des centaines de dépenses personnelles réglées par les Clippers pour Kawhi Leonard, sa famille ou son oncle : billets d’avion, transports, hébergements, cadeaux… Ces sommes auraient dû être déduites de son salaire, mais ne l’ont pas été.

Autre élément important : la sanction de Kawhi Leonard a été validée par son syndicat. La NBA précise que la NBPA et la ligue ont conclu un accord confirmant que les sanctions étaient « définitives et contraignantes pour toutes les parties ». Kawhi Leonard avait d’ailleurs été représenté par des avocats de la NBPA pendant l’enquête.

Cela ne signifie pas que le syndicat a négocié les 700 000 dollars ou exigé le maintien de son contrat. Mais comme le note The Athletic, la décision de la NBA de ne pas annuler la dernière année du contrat de Kawhi Leonard a probablement facilité l’adhésion de la NBPA au règlement final.

Joe Smith avait perdu son contrat et ses « Bird Rights »

Car la ligue aurait pu aller beaucoup plus loin. Le précédent Joe Smith le démontre.

En 1998, les Wolves avaient élaboré avec lui un montage secret : l’intérieur devait accepter trois petits contrats successifs, très inférieurs à sa valeur, le temps d’obtenir ses « Bird Rights ». Minnesota aurait ensuite pu dépasser le salary cap pour lui offrir un contrat pouvant atteindre 86 millions de dollars sur sept ans.

Le système avait été couché par écrit. Lorsque la NBA l’avait découvert en 2000, David Stern avait annulé le contrat en cours de Joe Smith mais également ses deux précédents contrats avec les Wolves. Conséquence majeure : ses années passées à Minnesota ne comptaient plus pour l’obtention de ses « Bird Rights », détruisant ainsi tout le mécanisme imaginé par les deux parties.

Joe Smith était devenu free agent, tandis que les Wolves avaient été condamnés à 3.5 millions de dollars d’amende et privés de leurs cinq prochains premiers tours de Draft, même si deux leur seront finalement rendus. Le propriétaire Glen Taylor et Kevin McHale avaient également été suspendus.

Dans l’affaire Leonard, la NBA a donc choisi de ne pas utiliser l’arme qui avait fait le plus mal à Joe Smith : l’annulation de son contrat. Le rapport considère certes Kawhi coupable, mais concentre la responsabilité principale sur les dirigeants des Clippers, récidivistes et parfaitement au courant des règles qu’ils contournaient.

Résultat : malgré des contrats publicitaires pouvant atteindre 66 millions de dollars et des dépenses personnelles prises en charge par sa franchise, Kawhi Leonard conserve son salaire, ne sera pas suspendu et ne devra finalement verser que 700 000 dollars pour pouvoir tourner la page. Dans un verdict historique par sa sévérité envers les Clippers, le principal bénéficiaire de l’affaire est donc aussi celui qui s’en sort le mieux…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.