Affaire Kawhi Leonard : le précédent Joe Smith

L'histoire du contrat caché de Kawhi Leonard a immédiatement renvoyé à celle de Joe Smith à Minnesota. L'idée de contourner le « salary cap » n'est pas nouvelle, les Wolves peuvent en témoigner, vu qu'ils ont essayé de le faire avec l'intérieur.

Un peu d'histoire ancienne : premier choix de la Draft 1995, Joe Smith commence sa carrière à Golden State. Il y fait de solides saisons, au point que les Warriors lui proposent une prolongation de contrat à 80 millions de dollars. Il refuse. Pour éviter de le perdre sans contrepartie, les dirigeants le transfèrent à Philadelphie en 1997/98.

Quid de Minnesota dans cette affaire ? Le lockout pointe le bout de son nez lors de l'intersaison et Joe Smith, qui est désormais libre, signe chez les Wolves pour 1.75 million de dollars. Ces derniers ont alors trouvé un renfort pour épauler Kevin Garnett et Stephon Marbury. Pour pas cher, en plus.

Un accord secret

Et pour cause : la franchise et le joueur ont secrètement convenu qu'il allait signer, année après année, des contrats d'un an pour un modeste salaire afin de favoriser les finances des Wolves. Ensuite, lors de sa quatrième saison à Minnesota, Joe Smith pourra « retrouver ses billes » en prolongeant pour quatre saisons supplémentaires et 86 millions de billets verts.

Les doutes et suspicions autour de la manœuvre se propagent dans la NBA, mais encore faut-il le prouver. L'histoire va exploser au moment où les agents de Joe Smith, Eric Fleisher et Andy Miller, vont entrer en conflit. Quand ce dernier a pris la décision de quitter l'agence de Fleisher, il part avec ses clients, dont Joe Smith (et Kevin Garnett). Eric Fleisher répond en poursuivant aux tribunaux son ancien collègue. Dès lors, durant la procédure, il faut mettre les documents sur la table. C'est là que le scandale éclate.

David Stern, alors patron de la NBA, ne va pas manquer l’occasion de faire un exemple et de frapper fort. La franchise est sanctionnée lourdement : pas de premier tour de Draft entre 2001 et 2005 et 3.5 millions de dollars d'amende ! Finalement, les choix de 2003 et 2005 seront rendus, en appel.

« Il y a huit à dix équipes qui font ça tout le temps. Elles sont bonnes pour le faire, on a été mauvais »

Le propriétaire Glen Taylor et le GM Kevin McHale sont eux aussi sanctionnés, en n'ayant plus le droit de prendre des décisions pendant la saison 2000/01. « Je n'ai pas lu un contrat depuis quatre ou cinq ans », se défendra Kevin McHale, alors que Glen Taylor dira que David Stern a été fort avec un faible. « On est une petite ville et qui n'est pas aussi importante pour la NBA que d'autres », avancera le propriétaire des Wolves.

Et Joe Smith ? Son contrat est logiquement annulé en 2000. Il est alors libre. « J'avais le choix : soit je signais un contrat à Minnesota mais je manquais toute la saison ou j'allais ailleurs, je faisais ma saison et, si je le voulais, je revenais à Minnesota », racontait-il en 2023.

L'intérieur signera une saison à Detroit avant de revenir chez les Wolves en 2001, pour un contrat de six ans et 34 millions. Il n'en fera que deux, transféré aux Bucks en 2003. Une habitude pour ce grand voyageur, qui a connu 12 franchises dans ses 16 années de carrière, terminée en 2011. La saison suivante, en 2003/04, Kevin Garnett et les Wolves vivront la meilleure saison de leur histoire, avec une finale de conférence.

Tout ça pour ça ? Sans doute puisque Joe Smith n'a pas permis à son équipe de franchir un cap, les Wolves étant encore éliminés dès le premier tour des playoffs en 1999 et 2000. Minnesota a payé cher cette manœuvre, déjà illégale mais qui, en plus sur le plan sportif, n'a rien donné. « Il y a huit à dix équipes qui font ça tout le temps », dira Kevin McHale. « Elles sont bonnes pour le faire, on a été mauvais. » Pareil pour les Clippers ?

Joe Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1995-96 GOS 82 34 45.8 35.7 77.3 3.7 5.1 8.7 1.0 2.7 1.0 1.7 1.6 15.3 1996-97 GOS 80 39 45.4 26.1 81.4 3.3 5.2 8.5 1.6 3.1 0.9 2.4 1.1 18.7 1997-98 * All Teams 79 30 43.4 0.0 77.5 2.5 3.4 6.0 1.2 3.3 0.8 2.0 0.7 14.6 1997-98 * GOS 49 34 42.9 0.0 76.9 2.9 4.0 6.9 1.4 3.5 0.9 2.2 0.8 17.3 1997-98 * PHL 30 23 44.8 0.0 78.8 1.9 2.5 4.4 0.9 3.1 0.6 1.7 0.4 10.3 1998-99 MIN 43 33 42.7 0.0 75.5 3.6 4.7 8.2 1.6 3.4 0.7 1.5 1.5 13.7 1999-00 MIN 78 25 46.4 100.0 75.6 2.4 3.8 6.2 1.1 3.9 0.6 1.5 1.1 9.9 2000-01 DET 69 28 40.3 0.0 80.5 2.3 4.8 7.1 1.1 3.7 0.7 1.3 0.7 12.3 2001-02 MIN 72 27 51.1 66.7 83.0 2.1 4.2 6.3 1.1 3.5 0.5 1.2 0.8 10.7 2002-03 MIN 54 21 46.0 0.0 77.9 2.1 2.9 5.0 0.7 3.2 0.3 0.8 1.0 7.5 2003-04 MIL 76 30 43.9 20.0 85.9 3.0 5.4 8.5 1.0 2.8 0.6 1.1 1.2 10.9 2004-05 MIL 74 31 51.4 0.0 76.8 2.4 4.9 7.3 0.9 3.0 0.6 1.1 0.5 11.0 2005-06 MIL 44 20 47.5 0.0 77.4 1.9 3.3 5.2 0.7 2.7 0.6 0.9 0.3 8.6 2006-07 * All Teams 65 23 44.9 0.0 84.5 1.9 4.3 6.2 0.8 2.3 0.6 1.2 0.4 8.5 2006-07 * PHL 54 25 44.5 0.0 84.6 2.0 4.7 6.7 0.9 2.3 0.6 1.2 0.4 9.2 2006-07 * DEN 11 14 47.9 0.0 83.3 1.2 2.5 3.6 0.3 2.1 0.6 1.2 0.6 5.1 2007-08 * All Teams 77 22 47.8 0.0 75.5 2.1 3.1 5.2 0.9 2.4 0.4 0.9 0.6 10.1 2007-08 * CHI 50 23 46.6 0.0 80.7 2.2 3.1 5.3 0.9 2.3 0.5 1.0 0.6 11.2 2007-08 * CLE 27 22 51.2 0.0 65.2 2.0 3.0 5.0 0.7 2.7 0.3 0.8 0.6 8.1 2008-09 * All Teams 57 19 46.8 42.9 72.0 1.6 3.1 4.6 0.7 2.1 0.3 0.4 0.7 6.6 2008-09 * OKC 36 19 45.4 50.0 70.4 1.5 3.1 4.5 0.7 2.0 0.3 0.4 0.7 6.6 2008-09 * CLE 21 20 49.6 33.3 75.0 1.7 3.1 4.8 0.8 2.4 0.3 0.5 0.7 6.5 2009-10 ATL 64 9 39.9 14.3 81.3 1.0 1.4 2.5 0.3 1.5 0.1 0.3 0.3 3.0 2010-11 * All Teams 16 4 18.8 0.0 100.0 0.2 1.1 1.3 0.3 0.8 0.0 0.3 0.3 0.5 2010-11 * LAL 12 4 16.7 0.0 100.0 0.2 1.3 1.5 0.3 0.8 0.0 0.3 0.3 0.5 2010-11 * NJN 4 6 25.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.3 0.8 0.0 0.5 0.0 0.5 Total 1030 26 45.5 23.8 79.0 2.4 4.0 6.4 1.0 2.9 0.6 1.3 0.8 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.