Contrat suspect de Kawhi Leonard ? Steve Ballmer au courant de rien…

Alors que les Clippers sont suspectés d'avoir utilisé la société Aspiration pour offrir un contrat caché à Kawhi Leonard, Steve Ballmer a répondu aux accusations sur ESPN, niant toute implication dans l'affaire.

Le milliardaire explique qu'il avait négocié des contrats avec Aspiration, une « banque verte » qui avait sponsorisé les Clippers pour 300 millions de dollars, et qui voulait même mettre son nom sur l'Intuit Dome de l'équipe NBA.

« Nous avions conclu l'accord. Nous avions conclu l'accord avec Kawhi, avec Aspiration. Les contrats étaient tous bouclés et prêts à être signés », a expliqué Steve Ballmer. « Puis ils ont demandé à être présentés à Kawhi, et selon les règles, nous pouvons présenter nos sponsors à nos athlètes. Nous ne pouvons simplement pas nous impliquer. Nous avons donc fait les présentations, c'était début novembre (2021). »

Aucun contrôle sur l'entreprise ?

Alors blessé, Kawhi Leonard venait de signer une prolongation de 176 millions de dollars sur quatre ans avec les Clippers. Il aurait pu gagner plus avec un contrat court, afin de parapher le maximum à l'été 2022. Mais comme il était alors convalescent, il avait à l'époque expliqué avoir voulu jouer la sécurité…

En tout cas, Steve Ballmer répète que le contrat signé avec Aspiration n'était pas un moyen pour les Clippers de contourner le « salary cap » et qu'il n'a même jamais été au courant du montant de l'accord.

« Ce sont des types qui ont commis une fraude. Écoutez, ils m'ont escroqué » assure-t-il encore. « Ils m'ont escroqué. J'ai investi dans ces types en pensant que tout était honnête, et ils m'ont escroqué. Je ne suis pas en mesure de dire pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, sans parler du contrat spécifique avec Kawhi. »

L'ancien patron de Microsoft assure que son investissement initial de 50 millions de dollars dans Aspiration, qui s'inscrivait dans le cadre d'une levée de fonds beaucoup plus importante, a surtout contribué à légitimer l'entreprise aux yeux des investisseurs, mais qu'il ne possédait finalement qu'une toute petite partie du capital.

« Je n'avais aucun contrôle sur cette entreprise. Je détenais moins de 3% de l'entreprise » assure-t-il. « Je n'avais pas de siège au conseil d'administration. Je n'avais aucun contrôle. Bon sang, c'était une entreprise qui escroquait ses investisseurs. Il est possible que personne n'ait eu le moindre contrôle. »

Une accusation de plus autour de Kawhi Leonard

Les Clippers expliquent avoir coupé les ponts avec la société Aspiration, qui ne payait pas ses créances, dès la saison 2022/23. Kawhi Leonard, lui, n'aurait touché qu'une partie des 28 millions de dollars qui lui étaient promis.

Reste que ce contrat est une accusation de plus autour de Kawhi Leonard, la NBA ayant déjà enquêté sur les demandes illégales de son oncle (parts de la franchise…) lors de sa signature aux Clippers. Un proche de « The Klaw » avait aussi accusé l'équipe de lui avoir promis 2.5 millions de dollars, via Jerry West, pour les aider à signer l'ailier.

« Je ne sais pas (pourquoi tant d'accusations sont formulées autour de Kawhi Leonard). Je pense que comme il ne parle pas beaucoup, Kawhi est entouré d'un certain mystère C'est peut-être pour cela que les fans se racontent des histoires, ou plutôt se créent un récit, si vous préférez. J'ai une excellente relation avec Kawhi. Nous nous asseyons ensemble plusieurs fois par an et discutons simplement de la situation de l'équipe. Les allégations sont fausses. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que nous avons toujours agi correctement dans toutes nos interactions. Vous savez, les affaires de Kawhi sont les affaires de Kawhi. Mais nous avons toujours agi correctement. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.