La NBA enquête sur les accusations d’un homme expliquant avoir aidé les Clippers à recruter Kawhi Leonard

C’est le genre de plaintes qu’on voit souvent aux États-Unis. Selon TMZ, Johnny Wilkes réclame ainsi 2,5 millions de dollars, plus des dommages et intérêts, à Jerry West et aux Clippers. Pourquoi ? Parce que cet homme assure être très proche de l’oncle de Kawhi Leonard et avoir fourni des informations précieuses au conseiller spécial de Los Angeles, afin de lui permettre de peaufiner son discours afin de convaincre l’ailier de signer aux Clippers.

Les « informations » à 2,5 millions de dollars n’ont pourtant rien d’extraordinaires, Johnny Wilkes assurant avoir dit à Jerry West qu’il devait promettre à Kawhi Leonard qu’il « aurait une belle vie en tant que Clipper », avec une équipe compétitive et que son oncle « aurait une belle maison ». Quant à l’idée de faire venir Paul George, qu’il assure avoir également soufflée à Jerry West afin de s’assurer les services de l’ancien des Spurs et des Raptors, elle semble surtout venir du MVP des Finals 2019.

Jerry West a-t-il vraiment promis 2,5 millions de dollars à un obscur intermédiaire pour des informations de ce niveau ? Ça semble absurde, et l’intéressé dément fermement, tout comme les Clippers…

« Le procès intenté par Johnny Wilkes est rempli d’inexactitudes et les allégations sont sans fondement », a expliqué la franchise dans un communiqué, Kawhi Leonard assurant de son côté que cet homme, qui a joué au basket avec son oncle, au lycée, n’est pas un proche. « Ça n’a rien à voir avec moi. Personne ne m’a poussé à aller chez les Clippers. Je suis de Los Angeles et j’ai grandi ici toute ma vie. Ici, les gens essaient toujours de trouver un moyen de se faire de l’argent. Ce ne sera probablement pas le dernier. »

La NBA a tout de même diligenté une enquête pour éclaircir la situation et ces accusations. Il faut dire que les méthodes de recrutement de Kawhi Leonard par les Clippers ont agacé beaucoup de monde dans la ligue…