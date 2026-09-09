Pourquoi Kawhi Leonard n’a toujours pas rejoint les Raptors

Pour un mini-camp, Kawhi Leonard est déjà à Miami avec ses futurs coéquipiers des Raptors. Pourtant, il n’est toujours pas autorisé à véritablement s’entraîner avec eux.

Six jours après les lourdes sanctions infligées aux Clippers et l’amende récoltée par l’ailier All-Star, le transfert conclu avec les Raptors n’a toujours pas été officialisé. Une situation inhabituelle qui s’explique principalement par les bouleversements provoqués au sein de la direction de la franchise californienne.

Selon Jake Fischer et Marc Stein, la franchise de Los Angeles doit d’abord revoir son organigramme après les suspensions prononcées contre Steve Ballmer et Lawrence Frank. Le propriétaire des Clippers a été suspendu pour un an, tandis que son président doit purger une suspension de six mois.

Trent Redden devrait prendre provisoirement la direction en l’absence de Lawrence Frank. Mais les Clippers doivent également désigner un « gouverneur » intérimaire pour remplacer Steve Ballmer. Problème : ce sera aux deux nouveaux responsables de valider le transfert avant qu’il puisse être enregistré par la NBA…

Et si Toronto modifiait le deal…

Toronto attend donc que Los Angeles règle sa situation interne, et Kawhi Leonard peut donc participer aux entraînements individuels organisés à Miami, mais pas aux séances collectives avec ses futurs coéquipiers.

Le délai a toutefois alimenté une autre interrogation : les Raptors pourraient-ils profiter de la situation pour revoir les conditions du transfert ? L’accord trouvé en juin prévoit que Toronto récupère Kawhi Leonard contre Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft non protégés en 2031 et 2033, deux deuxièmes tours en 2030 et 2033, ainsi que la possibilité d’échanger le premier tour 2027.

Depuis, la situation des Clippers a radicalement changé. La NBA leur a retiré cinq futurs premiers tours de Draft pour avoir enfreint les règles concernant le contournement du salary cap. Les deux choix non protégés envoyés par Toronto sont donc devenus encore plus précieux pour Los Angeles.

Les Raptors vont-ils tenter d’obtenir la suppression des deux deuxièmes tours ou du « swap » de la Draft 2027 ?

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.