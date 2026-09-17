À Toronto, Kawhi Leonard veut être le lieutenant de Scottie Barnes

Maintenant que le transfert est officiel, les Raptors peuvent communiquer sur Kawhi Leonard. Ce mercredi, ils ont d’ailleurs publié une vidéo YouTube retraçant les premiers instants de son retour au Canada.

On y apprend notamment que le double MVP des Finals n’avait pas tant de destinations privilégiées que ça, pour une raison bien précise : « Vous savez, je ne cours pas vraiment après les titres, à essayer de trouver le meilleur endroit où je pourrais gagner. Je ne voulais pas enfiler une tonne de maillots différents », a-t-il reconnu.

Revenir à Toronto faisait donc sens aux yeux de l’ailier, notamment pour un aspect plus personnel : « La ville avait tout de suite adopté ma famille et j’avais moi-même adoré la ville. J’avais vraiment apprécié [mon passage ici]. Mon fils est né là et il n’arrêtait pas de me demander quand on allait revenir… Donc voilà, on y est, et il va pouvoir le voir de ses propres yeux, au lieu de m’écouter lui raconter les belles histoires qui se sont produites. »

Un plaisir partagé par Bobby Webster, le GM des Raptors : « Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle fois Kawhi à Toronto. Son impact sur notre franchise, notre ville et notre pays est indéniable. Il incarne cet esprit de compétition et de champion qui nous sont chers. Nous sommes convaincus que son leadership, son expérience et son talent vont nous aider, alors que nous travaillons pour gagner un nouveau titre. »

Prêt à accepter un rôle de simple lieutenant ?

Sept ans plus tard, beaucoup de choses ont évidemment changé dans l’Ontario. À commencer par les forces en présence dans l’effectif : exit Kyle Lowry, Pascal Siakam, Serge Ibaka ou Fred VanVleet, ce sont maintenant Scottie Barnes, RJ Barrett, Immanuel Quickley ou Collin Murray-Boyles qui font la loi au Canada.

N’imaginez donc pas que Kawhi Leonard prendra les commandes de l’équipe, comme ce fut le cas lors de sa première arrivée chez les Raptors en 2018 ou lors de son arrivée chez les Clippers en 2019.

« Vous étiez très agressifs la saison dernière, quand on s’affrontait ou quand je vous regardais jouer, et c’était kiffant », a-t-il en tout cas tenu à glisser à Darko Rajakovic, accessoirement scout pour les Spurs lorsqu’il a été drafté en 2011. « Et je ne suis pas là pour prendre le contrôle. Je veux adhérer à votre vision, aider Scottie, peu importe mon rôle. Je veux simplement gagner. Si c’est l’équipe de Scottie, alors c’est son équipe. Moi, je veux juste faire tout mon possible pour vous aider à gagner. »

En attendant de disputer ses « premières » minutes avec Toronto, Kawhi Leonard continue de travailler dans son coin, et de ne surtout plus repenser à l’affaire de ses contrats cachés.

« J’espère que [les Raptors] m’accueilleront à bras ouverts, mais je donnerai tout encore une fois. En espérant, aussi, qu’on puisse revivre quelque chose de spécial ensemble », a-t-il lancé, en référence aux playoffs 2019.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.