Jalen Duren vexé par les Pistons, Sacramento en embuscade

La relation entre Jalen Duren et les Pistons est-elle rompue ? Alors que la franchise souhaite prolonger l’aventure avec son pivot, ce dernier reprocherait à ses dirigeants un manque de considération dans la gestion des négociations. Invité à évoquer le dossier, notre confrère d’ESPN Marc J. Spears a ainsi expliqué que l’argent ne constituait pas, à ce stade, le principal point de blocage.

« J’entends dire que, pour Jalen, ce n’est pas une question d’argent pour l’instant. Il ne se sent pas respecté », a-t-il confié. « Un nuage noir plane sur l’équipe à l’approche du camp d’entraînement. Ils doivent essayer de régler la situation, mais je ne sais pas s’ils pourront le faire à temps. »

Detroit resterait malgré tout optimiste quant à ses chances de conserver Jalen Duren, même si les discussions s’annoncent désormais particulièrement délicates. Avant même de parvenir à un accord financier, les Pistons vont surtout devoir restaurer une confiance manifestement abîmée.

Sacramento et Scott Perry en embuscade

Dans ce contexte, la présence des Kings en arrière-plan n’a rien d’anodin. Scott Perry entretient en effet une relation ancienne avec Jalen Duren.

Lorsqu’il travaillait à New York, le dirigeant avait déjà tenté de faire venir le pivot chez les Knicks lors de la Draft 2022. New York avait même récupéré les droits sur Jalen Duren, avant de les transférer immédiatement à Detroit. Désormais aux commandes à Sacramento, Scott Perry aurait conservé d’excellents rapports avec le joueur.

« Scott Perry connaît Jalen Duren depuis l’époque où il essayait de convaincre les Knicks de le sélectionner à la Draft, ce qu’ils avaient fait avant de l’envoyer à Detroit », a d’ailleurs rappelé Marc J. Spears. « Duren apprécie beaucoup Scott Perry et il aime beaucoup Sacramento. Mais les Pistons veulent le conserver. Ils ont un certain optimisme, même si la situation est compliquée. »

Sacramento apparaît donc comme une destination susceptible de séduire Jalen Duren si son avenir à Detroit devait s’assombrir davantage. La relation de confiance avec Scott Perry pourrait notamment devenir un élément important si les Pistons et leur pivot finissaient par envisager un sign-and-trade.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.