Buddy Hield en partance vers les Hornets ?

À quelques jours du début des camps d’entraînement, les Hawks et les Hornets continuent d’explorer un échange qui ne changera pas le visage de la NBA… Selon Jake Fischer et Marc Stein, les deux franchises ont discuté à plusieurs reprises d’un échange qui enverrait Buddy Hield à Charlotte et Dorian Finney-Smith à Atlanta.

Les négociations seraient menées par intermittence depuis le début de l’été, sans avoir encore permis aux deux camps de trouver un accord. Certaines versions du montage incluaient également Devin Carter, mais les Hawks ont finalement décidé de couper l’ancien arrière des Kings, avant que ce dernier ne trouve refuge aux Celtics.

Deux profils très différents

Atlanta cherche depuis plusieurs semaines une porte de sortie pour Buddy Hield, dont le salaire s’élève à 9,7 millions de dollars cette saison. Son contrat comporte également une « player option » pour l’exercice 2027/28, mais celle-ci n’est garantie qu’à hauteur de 3,1 millions de dollars.

Passé des Warriors aux Hawks au cours de la saison dernière, l’arrière est venu s’asseoir au bout du banc à Atlanta (7 matches joués seulement…), alors que ce spécialiste du shoot lointain n’a converti que 34,9% de ses tentatives à 3-points lors de la dernière campagne, le plus faible pourcentage de sa carrière.

Son arrivée offrirait néanmoins une menace supplémentaire derrière l’arc aux Hornets, tandis que Dorian Finney-Smith apporterait davantage de polyvalence défensive à Atlanta. Lorsqu’il est en bonne santé, l’ancien ailier des Mavericks demeure un précieux joueur de complément, capable de défendre sur plusieurs postes tout en sanctionnant de loin, le plus souvent dans les corners.

Un contrat plus facile à gérer pour Atlanta

La dernière saison de Dorian Finney-Smith a toutefois été perturbée par les conséquences d’une opération de la cheville. Limité à 37 matchs avec Houston, il n’a affiché que 3,3 points en 17 minutes de moyenne, ses plus faibles statistiques en carrière.

Au-delà de son profil sportif, son contrat pourrait intéresser les Hawks. Dorian Finney-Smith doit en effet toucher 13,3 millions de dollars en 2027/28, mais ce salaire n’est pas garanti. Atlanta disposerait ainsi d’une plus grande souplesse financière à l’issue de la saison.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NO 57 21:01 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 SAC 25 30:19 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25:18 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 31:53 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 30:47 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34:16 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 IND 26 35:35 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2021-22 SAC 55 28:37 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2022-23 IND 80 31:02 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 25:42 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 PHI 32 25:45 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GS 82 22:43 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1 2025-26 ATL 7 7:17 48.1 41.2 100.0 0.1 1.0 1.1 0.7 0.1 0.3 0.9 0.0 5.1 2025-26 GS 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.3 0.8 1.0 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.