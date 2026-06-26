Buddy Hield laisse du temps aux Hawks pour trancher

Comme ils auront les dossiers Jonathan Kuminga, Jock Landale, Gabe Vincent ou encore Keaton Wallace à gérer, les dirigeants des Hawks ont sans doute besoin de temps pour évaluer tous les scénarios. C’est la raison pour laquelle Buddy Hield et eux se sont entendus pour repousser la date limite à laquelle son salaire deviendrait pleinement garanti pour la saison prochaine.

Comme le souligne Chris Haynes, seuls 3 des 9.7 millions de dollars de l’arrière sont actuellement garantis pour 2026/27. Or, à partir du 25 juin, son salaire était censé devenir garanti à 100%. Atlanta est donc parvenu à s’offrir quelques jours de répit pour mieux réfléchir à ce qu’il est préférable de faire avec le joueur de 33 ans.

Arrivé en cours de saison chez les Hawks, après son passage chez les Warriors, Buddy Hield n’est peut-être plus le bienvenu à ce prix en Géorgie maintenant qu’Aaron Wiggins est arrivé. Surtout que CJ McCollum vient d’être prolongé et qu’il va falloir songer à activer ou non la « team option » de Jonathan Kuminga.

De moins en moins utilisé au fil des années, et carrément sorti des rotations de Golden State puis Atlanta cette saison, le shooteur bahaméen (40% à 3-points en dix ans de carrière) semble être arrivé à un nouveau tournant de son aventure NBA, alors qu’il lui restera potentiellement une année à 10.1 millions de dollars en 2027/28.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 NO 57 21:01 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 SAC 25 30:19 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25:18 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 31:53 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 30:47 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34:16 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 IND 26 35:35 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2021-22 SAC 55 28:37 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2022-23 IND 80 31:02 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 25:42 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 PHI 32 25:45 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GS 82 22:43 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1 2025-26 ATL 7 7:17 48.1 41.2 100.0 0.1 1.0 1.1 0.7 0.1 0.3 0.9 0.0 5.1 2025-26 GS 44 17:27 43.3 34.4 79.4 0.6 1.9 2.5 1.5 1.3 0.8 1.0 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.