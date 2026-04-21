En 6e homme, Jonathan Kuminga a lancé la révolte des Hawks

Au moment d’aborder le quatrième quart-temps, les Knicks semblaient avoir la main sur la rencontre. Avec 12 points d’avance, New York contrôlait les débats. Mais Atlanta a totalement renversé la dynamique pour finalement s’imposer 107-106 et revenir à hauteur dans la série.

Si CJ McCollum a porté les Hawks offensivement avec ses 32 points, Jonathan Kuminga a lui aussi joué un rôle déterminant. En sortie de banc, l’ailier a changé le visage d’Atlanta, surtout dans la dernière période, en apportant de l’intensité, de l’impact défensif et plusieurs actions décisives.

D’abord par son agressivité défensive, avec une interception sur une passe de Miles McBride. Puis en attaque, avec un panier plus la faute au milieu du quatrième quart-temps pour ramener les Hawks à deux possessions. Dans le money-time, il s’est encore illustré avec un rebond, avant d’attaquer le cercle avec autorité.

« Il a signé des actions importantes en attaque, mais on a surtout senti à quel point il se donnait en défense », a salué Quin Snyder. « Cela a changé beaucoup de choses. Il a pris des rebonds, bien défendu, notamment par séquences sur Karl-Anthony Towns, et ajouté des paniers importants. »

Zacharie Risacher bloqué sur le banc

Jonathan Kuminga a aussi marqué les esprits sur la possession suivante. Alors que Jalen Brunson pensait avoir un chemin dégagé vers le panier, l’ancien Warrior est venu contrer le meneur new-yorkais au bon moment.

« J’essaie de donner le ton, surtout en défense, en jouant aussi dur que possible », a expliqué Jonathan Kuminga. « Nous avions moins d’énergie que d’habitude parce que nous manquions des tirs que nous avons l’habitude de mettre. Quand j’entre sur le terrain, j’essaie de jouer dur et de faire en sorte que tout le monde soit impliqué. »

Après un Game 1 compliqué, il a donc parfaitement réagi. Il termine cette deuxième manche avec 19 points et 4 rebonds en 35 minutes, tout en affichant un +/- de +10, le meilleur total de son équipe, à égalité avec Corey Kispert.

Ce dernier a d’ailleurs incarné l’une des nouveautés tentées par Quin Snyder, qui a en effet préféré s’appuyer sur l’ailier plutôt que sur Zaccharie Risacher, resté sur le banc durant toute la rencontre…

« Il fallait se battre et gagner la bataille dans les tranchées », a conclu l’ancien joueur des Warriors. « Il fallait s’imposer sur les petits détails, jouer dur, se battre, et repartir avec la victoire. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.