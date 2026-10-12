Karl-Anthony Towns « très déçu » par le choix des Knicks

Après Josh Hart la veille, c’est à Karl-Anthony Towns de s’exprimer après que les Knicks ont décidé de mettre en pause les discussions concernant les prolongations de contrat de leurs joueurs qui y sont éligibles.

Et contrairement à son coéquipier, « KAT » apparaît beaucoup plus frustré par la situation…

« C’était nouveau pour moi », a-t-il reconnu pour The Athletic. « Je suis très déçu, pour ne pas dire plus… Mais disons les choses comme elles sont : c’est un business, et il y a un travail à accomplir sur le terrain. »

Éligible à une prolongation de 276 millions de dollars sur quatre ans, Karl-Anthony Towns est semble-t-il vexé par le choix de ses dirigeants, qui se sont contentés de lui demander un effort financier pour être re-signé. D’où l’impasse dans les négociations.

« Rien de tout ça n’a été proche de se concrétiser… », a révélé ensuite l’intérieur All-Star, qui paie là situation financière délicate de New York, restreint par le « second apron », sachant que le propriétaire James Dolan a clairement indiquer ne pas souhaiter pas faire de folies avec sa masse salariale.

Jalen Brunson ne s’inquiète pas

Forcément, tout ce contexte pourrait déteindre sur le reste du groupe et compromettre les chances de doublé des Knicks. Sauf que Jalen Brunson est persuadé que ni Karl-Anthony Towns, ni Josh Hart, ni Miles McBride et ni Tyler Kolek ne viendront gâcher l’euphorie collective dans la « Big Apple ».

« Tout le monde va rester professionnel et continuer à faire son travail », a assuré le capitaine new-yorkais. « Peu importe la situation, des choses auront lieu. Il va toujours y avoir des montagnes russes chaque saison. Des hauts et des bas émotionnels. Mais quoi qu’il arrive, dès qu’on ira sur le parquet, on sera soudés. »

Certes confiant, Jalen Brunson espère néanmoins que ses coéquipiers parviendront à rester insensibles à ce qui se dira dans la presse, à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a des distractions potentielles que lorsque l’on commence à lire et croire ce que racontent les gens », a ajouté le meneur. « Peu importe ce qui se dit, peu importe que l’on en parle constamment ou non, on croit ce que l’on a envie de croire et on entend ce que l’on a envie d’entendre… C’est à nous, en tant que coéquipiers, individus et professionnels, de comprendre comment les choses fonctionnent dans ce milieu. Les gens vont forcément parler, donc on doit contrôler ce que l’on peut contrôler et faire notre boulot. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.