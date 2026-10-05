Karl-Anthony Towns ne comprend pas l’offre des Knicks…

Le ton monte sérieusement entre Karl-Anthony Towns et les Knicks. Alors que les discussions autour de sa prolongation patinent depuis plusieurs semaines, l’intérieur n’a pas vraiment caché son agacement à quelques heures du premier match de présaison de New York.

« Pour faire simple, je veux trouver quelque chose qui permette de garder l’équipe ensemble, qui puisse fonctionner pour les Knicks mais qui montre aussi qu’ils me valorisent. Et aucune de ces choses n’est proche d’arriver », a-t-il lâché au New York Post, plus agacé que jamais.

Champion NBA en juin, Karl-Anthony Towns imaginait pourtant que les négociations seraient plus simples.

Éligible à une prolongation maximale de quatre ans pour environ 277 millions de dollars, il s’est déjà dit prêt à consentir un effort financier pour permettre aux Knicks de conserver leur noyau.

Mais selon le quotidien new-yorkais, l’offre de la franchise tournerait autour de 200 millions de dollars sur quatre ans, soit environ 77 millions de moins que le maximum auquel il peut prétendre.

« Je viens de gagner un titre »

Un écart trop important pour l’intérieur, qui ne comprend pas pourquoi il devrait encore prouver sa valeur.

Interrogé sur le fait qu’il pouvait s’attendre à être récompensé après le titre, il a ainsi répondu sans détour : « Évidemment. Je viens de gagner un titre. On pourrait penser que c’est assez simple. À moins que vous pensiez que j’ai encore quelque chose à prouver… »

Et lorsqu’il lui a été demandé s’il restait optimiste concernant un accord avant le début de la saison régulière, sa réponse a été tout aussi froide : « Ça ne s’annonce pas bien. »

Le dossier s’inscrit toutefois dans un casse-tête financier beaucoup plus large pour New York. Miles McBride attend en effet lui aussi une prolongation, tout comme Josh Hart, alors que les champions en titre veulent rester sous le « second apron » et doivent déjà anticiper le prochain contrat de Jalen Brunson.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.