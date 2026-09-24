Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns

À quelques jours de l’ouverture du « training camp », les Knicks espèrent bien prolonger Karl-Anthony Towns. Le problème, c’est que les discussions entre les deux camps stagnent et ESPN rapporte qu’une prolongation est de moins en moins probable. Cet été tout du moins, malgré des échanges récurrents entre les deux camps.

Sous contrat en 2026/27, avec 57 millions de dollars à la clé, « KAT » peut potentiellement tester le marché dans un an, s’il décidé de faire une croix sur sa « player option » de 61 millions de dollars pour 2027/28. Cette incertitude explique la volonté de New York de le re-signer au plus vite, alors que le Dominicain peut recevoir jusqu’à 276 millions de dollars sur quatre ans de sa franchise.

À bientôt 31 ans, Karl-Anthony Towns est un élément incontournable de ces Knicks, sacrés champions NBA en juin dernier. Une première depuis… 1973. Nommé All-Star lors de ses deux premières saisons dans la « Big Apple », il s’était avéré déterminant lors des derniers playoffs, avec son repositionnement en plein milieu du premier tour.

Pour autant, « KAT » reste un dossier délicat à New York, où le « second apron » donne des sueurs froides au propriétaire, James Dolan.

D’après SNY, les dirigeants new-yorkais aimeraient donc qu’il accepte de toucher moins que le maximum, pour imiter un Jalen Brunson qu’il faudra d’ailleurs prolonger à son tour. Sans parler de Josh Hart ou Miles McBride.

Si tout va bien entre Karl-Anthony Towns et les Knicks, la situation sera à surveiller de près, tandis qu’une prolongation n’est pas non plus urgente et qu’elle pourra éventuellement être signée en cours de saison.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.