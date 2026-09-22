Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons

À une semaine du début du « training camp », les positions se rapprochent légèrement entre Jalen Duren et les Pistons. Mais pas encore suffisamment pour mettre fin à un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois. Selon ESPN et The Athletic, Detroit a récemment augmenté son offre de 10 millions de dollars. Après avoir proposé 190 millions sur cinq ans au mois d’août, la franchise est désormais prête à offrir 200 millions de dollars sur la même durée.

Ce contrat serait entièrement garanti et ne comporterait aucune option, ni pour le joueur ni pour l’équipe. Malgré cette avancée et alors qu’on le disait en quête d’au moins 200 millions de dollars, Jalen Duren a repoussé l’offre.

Vers une absence au « training camp » ?

Ce nouveau refus maintient évidemment la pression sur les deux camps à quelques jours de la reprise. Le « Media Day » des Pistons est programmé lundi prochain, avant deux premières journées d’entraînement. En l’état actuel des discussions, le pivot pourrait sécher le début du « training camp ».

La date importante reste celle du 1er octobre. Jusqu’à cette échéance, Jalen Duren peut accepter sa « qualifying offer » de 9,6 millions de dollars pour la saison à venir. Il deviendrait alors « free agent » non protégé à l’été 2027, libre de rejoindre l’équipe de son choix, sans que les Pistons ne puissent s’aligner sur une offre extérieure.

Detroit peut encore repousser cette date limite, même si rien n’indique pour l’instant que la franchise envisage cette possibilité. Un « sign-and-trade » pourrait également constituer une porte de sortie, mais les dirigeants des Pistons se sont montrés très réticents à discuter d’un transfert pendant l’intersaison.

En acceptant sa « qualifying offer », Jalen Duren prendrait un risque énorme. Une blessure ou une saison ratée pourrait réduire sa valeur, alors qu’un contrat de 200 millions de dollars entièrement garanti lui est proposé…

Sacramento et Milwaukee restent à l’affût

Le pivot All-Star estime toutefois que 2027 pourrait lui permettre de toucher le jackpot. Sacramento aurait déjà fait savoir qu’il serait prêt à lui offrir un contrat maximum l’été prochain. Milwaukee et au moins une autre franchise seraient également très intéressés, dès maintenant ou lorsqu’il deviendra éventuellement libre.

La récente augmentation du plafond salarial pour la saison 2027/28 a aussi renforcé la position du joueur. En touchant les 9,6 millions de dollars de sa « qualifying offer », puis en signant un contrat maximum de quatre ans l’été suivant, Jalen Duren pourrait percevoir environ 198,8 millions sur cinq saisons. Soit seulement 1,2 million de moins que la proposition actuelle de Detroit.

Reste à savoir si le désaccord est encore uniquement financier. Plusieurs équipes concurrentes pensent que Jalen Duren souhaite désormais simplement évoluer ailleurs. Son absence lors de plusieurs rassemblements organisés par les Pistons cet été a en tout cas confirmé son mécontentement.

Le pivot n’a ainsi pas participé au mini-camp organisé par Cade Cunningham à San Diego, et il était également absent de l’événement estival annuel organisé en Californie du Sud par le propriétaire Tom Gores.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.