Miles McBride « déçu » de ne pas avoir prolongé aux Knicks

Après avoir dû se séparer de Mitchell Robinson, et en attendant de prolonger Karl-Anthony Towns, le cas de Miles McBride va être le prochain casse-tête que le front office des Knicks va devoir gérer.

Le « combo guard » a définitivement trouvé sa place dans l’effectif, en sortie de banc ou dans le cinq majeur lorsque les circonstances l’exigent, comme il l’a brillamment fait en playoffs lors de la blessure d’OG Anunoby.

Son profil « d’energizer » a également conquis le cœur des fans new-yorkais, qui scandent son surnom de « Deuce » à chacun de ses exploits. Mais le champion en titre se retrouve désormais dans une position délicate, entre la nécessité de maîtriser sa masse salariale et sa volonté de prolonger Miles McBride.

Le joueur se retrouve ainsi avec une dernière saison à moins de 4 millions de dollars, un salaire qui ne reflète clairement plus son rendement sur le parquet.

« J’adore être à New York. Évidemment, j’ai passé toute ma carrière ici », a-t-il déclaré. « Je suis un peu… Je suis un peu déçu. Bien sûr, on souhaite évidemment trouver un accord satisfaisant, et je veux rester à New York. Alors oui, c’est parfois un peu difficile, mais je vais me comporter en professionnel. Je veux aller sur le terrain et faire mon travail. C’est ce qui est en mon pouvoir, et aider l’équipe à gagner tant que j’en ferai partie (…). J’ai le sentiment que lorsque des gars ont été blessés, j’ai été en mesure de montrer beaucoup de choses. Pour moi, ça reste une question d’opportunité. J’ai l’impression d’avoir grandi et progressé chaque saison ».

Rester, mais à quel prix ?

Comme d’autres franchises qui vivent sous la menace des deux « apron », New York va devoir finir par trancher. Pour l’instant, l’objectif est de préserver au maximum le noyau qui lui a permis de remporter le titre face aux Spurs en juin dernier, avec plusieurs efforts financiers déjà consentis ou espérés autour de Jalen Brunson, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Même s’il existe encore un espoir de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties l’été prochain, Miles McBride sait que sa situation reste fragile. Elle rappelle forcément celle d’Immanuel Quickley, que les Knicks avaient choisi de transférer avant de devoir lui offrir un nouveau contrat particulièrement coûteux.

« Ce n’est pas seulement le cas de Quickley, mais on voit ça tout le temps en NBA », a-t-il ajouté en faisant référence à ce genre de négociations qui peuvent finir par déboucher sur un transfert. « Il faut simplement se comporter en professionnel. On ne peut pas se laisser perturber par ce genre de choses. J’espère qu’on parviendra à un accord. J’ai joué malgré des blessures. J’ai traversé beaucoup d’épreuves avec cette équipe, et j’ai travaillé dur pour devenir un joueur clé. Alors j’aimerais vraiment que ça se concrétise ».

Après avoir goûté au titre avec New York, Miles McBride ne cache pas son envie de poursuivre l’aventure.

« Ça a été un vrai privilège. Tout cet été n’a été qu’amour. Mais il est temps de se remettre au travail, de se préparer à défendre ce titre, et, espérons-le, d’en remporter un autre ».

Miles McBride Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NY 40 9:18 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2 2022-23 NY 64 11:53 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5 2023-24 NY 68 19:32 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3 2024-25 NY 64 24:53 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5 2025-26 NY 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 1.7 0.9 0.8 0.2 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.