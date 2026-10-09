Les Knicks mettent en pause leurs prolongations de contrat…

On se demandait qui de Karl-Anthony Towns, Josh Hart ou Miles McBride, voire Tyler Kolek, serait prolongé en priorité par les Knicks. Mais alors que la grogne monte chez certains joueurs comme Karl-Anthony Towns ou Miles McBride, la franchise a décidé de suspendre toutes les négociations !

Dans un communiqué relayé par ESPN, il est écrit : « En tant qu’organisation, notre priorité est de nous préparer pour la saison à venir et d’offrir à nos fans une nouvelle saison dont ils pourront être fiers. Par conséquent, nous n’allons négocier aucune prolongation de contrat pour le moment. Nous reprendrons les discussions plus tard dans la saison et resterons entièrement concentrés sur la préparation de notre début de saison. »

Champions en titre, les Knicks préfèrent donc geler toutes les négociations et faire passer la saison, et la quête du doublé, en priorité. Une décision qui comporte néanmoins des risques, car elle pourrait davantage frustrer des joueurs qui estiment mériter dès maintenant un nouveau contrat. D’autant que la situation financière de New York, déjà proche du « second apron », complique les discussions.

Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Miles McBride et Tyler Kolek pourront toujours être prolongés par New York en cours de saison. Mais si aucun accord n’est trouvé, plusieurs dossiers pourraient devenir brûlants à l’été 2027 : Miles McBride arrivera en fin de contrat, Karl-Anthony Towns pourra décliner sa « player option », tandis que les Knicks devront décider d’activer ou non les « team options » de Josh Hart et Tyler Kolek.

Autant d’incertitudes que les dirigeants préfèrent, pour l’instant, mettre de côté afin de préserver la sérénité du groupe. Avec le risque de potentiellement produire l’effet inverse…