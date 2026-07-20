Jalen Brunson persuadé que les Knicks peuvent conserver leur titre

Conscient que les Knicks possèdent désormais une cible dans le dos, Jalen Brunson sait que la concurrence sera féroce pour faire tomber New York de son trône. À l’Est, les Celtics, le Heat, les Sixers, les Cavaliers, les Pistons ou encore les Hawks tenteront notamment de leur barrer la route.

Pour autant, le meneur se montre confiant dans la capacité de son équipe à réussir le « back-to-back » en 2027.

« J’ai une confiance absolue en nous, soir après soir, uniquement grâce à la manière dont nous avons réussi à traverser ces dernières années ensemble », a-t-il détaillé en marge du Fanatics Fest. « Si nous gardons cette même éthique de travail et ce même état d’esprit, ou si nous faisons encore mieux à ce niveau, alors oui, je croirai évidemment en nos chances. Mais il va quand même falloir tourner la page assez rapidement et arrêter de penser [au trophée Larry O’Brien] à un moment donné. Mais pas maintenant… »

Pas de doublé depuis 2018

Des propos qui font écho à ceux tenus quelques jours plus tôt par Jalen Brunson. Aucune équipe n’a pourtant réussi à conserver son titre depuis les Warriors, champions en 2017 puis en 2018, preuve de la difficulté de l’exercice.

« Comment allons-nous avancer collectivement ? Comment va-t-on définir notre prochaine étape ? Ce sera la grosse question lors du training camp : comment s’améliorer ? », s’interrogeait le récent MVP des Finals. « Comment regarder le trophée et se dire que c’était l’année dernière, qu’il faut passer à autre chose ? Le training camp sera très intéressant sur le plan mental. Je suis enthousiaste devant ce défi. »

Pour relever ce défi, les Knicks repartiront avec un groupe quasiment inchangé. Seuls Mitchell Robinson et Ariel Hukporti ont quitté le navire, tandis qu’Andre Drummond est arrivé pour renforcer la raquette.

Landry Shamet, Jordan Clarkson, Jose Alvarado et Mohamed Diawara ont pour leur part tous prolongé, permettant à New York de conserver l’essentiel de l’ossature qui vient de décrocher le titre.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.