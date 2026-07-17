Jalen Brunson sait que les Knicks ont désormais une cible dans le dos

En remportant le titre face aux Spurs, les Knicks ont mis fin à 53 ans d’attente. Après des décennies de déceptions et plusieurs occasions manquées, New York a enfin retrouvé les sommets au terme de playoffs 2026 mémorables.

Pour Jalen Brunson et ses coéquipiers, ce sacre change tout. La saison prochaine, les Knicks ne seront plus les poursuivants, mais les champions en titre, attendus et ciblés chaque soir par leurs adversaires.

« Ce sera différent, c’est clair », reconnaît le meneur de jeu. « Pendant mes huit premières saisons, j’ai connu des déceptions, en perdant à chaque fois. Désormais, j’ai gagné et le défi est encore plus grand. On a une cible dans le dos maintenant. Les joueurs et les équipes ont changé, sont meilleurs. »

Un constat presque incontournable en NBA. Gagner le titre est déjà extrêmement difficile. Le conserver l’est encore davantage, surtout dans une ligue marquée par une forte parité depuis près d’une décennie.

Considérer le titre comme appartenant au passé

La principale difficulté sera donc mentale. Après avoir consacré tant d’énergie à atteindre leur objectif, les Knicks devront repartir de zéro et retrouver la même exigence.

« Comment allons-nous avancer collectivement ? Comment va-t-on définir notre prochaine étape ? Ce sera la très grosse question au moment du training camp : comment s’améliorer ? », prévient Jalen Brunson. « Comment regarder le trophée et se dire que c’était l’année dernière, qu’il faut passer à autre chose ? Le training camp sera très intéressant sur le plan mental. Je suis enthousiaste devant ce défi. »

New York devra ainsi apprendre à vivre avec son nouveau statut, mais aussi éviter que la satisfaction du titre ne se transforme en relâchement. Pour Brunson, le premier adversaire des Knicks sera peut-être leur propre capacité à conserver cette faim qui les a portés jusqu’au sommet.

« Comment garder cette soif de victoire ? Comment rester concentré ? Repousser nos limites pour être meilleurs la saison prochaine ? Ce sont toutes les questions auxquelles je pense avoir les réponses. J’ai le sentiment de savoir ce que je dois faire pour me dépasser. Mais seul le temps nous le dira », conclut-il.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.