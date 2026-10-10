30 jours/30 équipes : Detroit Pistons

De 14 victoires en 2024 à 44 en 2025, puis 60 en 2026 : la progression des Pistons est spectaculaire. La saison dernière, Detroit a même terminé en tête de la conférence Est, avant de tomber en demi-finale face aux Cavaliers, au terme d’un Game 7 à sens unique. Une élimination frustrante, mais qui n’enlève rien à l’impressionnante reconstruction menée par Trajan Langdon et JB Bickerstaff.

Désormais, le plus difficile commence. Car après avoir surpris toute la NBA, les Pistons doivent confirmer leur nouveau statut, dans une conférence Est profondément bouleversée. Entre les Sixers, le Heat, les Raptors ou encore les Knicks, la concurrence s’annonce redoutable et Detroit ne pourra plus profiter de l’effet de surprise…

Pour préparer cette nouvelle campagne, Trajan Langdon a fait le choix de préserver son jeune noyau, plutôt que de sacrifier son avenir pour attirer une superstar. Cade Cunningham reste évidemment le patron, accompagné de Jalen Duren et Ausar Thompson, tous deux récompensés par de généreux contrats cet automne.

Mais autour de ce trio, les changements sont nombreux, avec les départs de Tobias Harris, Isaiah Stewart et Caris LeVert, compensés par les arrivées de John Collins, Isaiah Joe et Taurean Prince.

Ces mouvements répondent à une priorité : améliorer le tir extérieur. Malgré leurs 60 victoires, les Pistons figuraient ainsi parmi les équipes les moins prolifiques de NBA derrière l’arc, avec seulement 902 paniers à 3-points inscrits, soit le 28e total de la ligue !

Une attaque mieux armée, une défense fragilisée ?

Un paradoxe pour une formation qui dispose de l’un des meilleurs créateurs du championnat. Avec ses 23.9 points et 9.9 passes décisives de moyenne, Cade Cunningham a ainsi largement porté l’attaque de Detroit, mais il a trop souvent manqué d’espace pour s’exprimer, notamment en playoffs.

L’arrivée d’Isaiah Joe, auteur de 42.3% de réussite à 3-points la saison dernière avec le Thunder, doit contribuer à résoudre ce problème. Même chose pour John Collins, qui apporte davantage de verticalité que Tobias Harris, tout en étant capable de sanctionner de loin. Avec Duncan Robinson, Kevin Huerter ou encore Taurean Prince, Detroit possède plusieurs spécialistes pour écarter les défenses.

Reste à savoir si ces progrès offensifs compenseront les pertes de l’autre côté du terrain. Car le départ d’Isaiah Stewart, véritable pilier défensif en sortie de banc, risque de se faire sentir. Sans oublier l’expérience et la polyvalence de Tobias Harris, précieux dans les moments difficiles.

Pour J.B. Bickerstaff, le défi sera donc de préserver l’identité d’une formation qui possédait la deuxième meilleure défense de NBA, tout en donnant davantage de liberté à son attaque. Un équilibre délicat, surtout avec une raquette désormais plus dépendante de Jalen Duren et de Paul Reed.

Autre inconnue : la progression des jeunes. Ron Holland doit continuer à gagner en régularité, tandis qu’Ausar Thompson pourrait prendre une nouvelle dimension s’il devient une véritable menace offensive.

Enfin, impossible d’ignorer le feuilleton Jalen Duren. Car après plusieurs mois de négociations tendues, le pivot All-Star a finalement prolongé pour 200 millions de dollars sur cinq ans. Une issue heureuse, mais qui a laissé quelques traces dans sa relation avec ses dirigeants.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : John Collins, Isaiah Joe, Taurean Prince, Ebuka Okorie (Draft)

Prolongations : Jalen Duren, Ausar Thompson

Départs : Tobias Harris, Isaiah Stewart, Caris LeVert, Marcus Sasser, Gary Harris

LE JOUEUR À SUIVRE : AUSAR THOMPSON

Avec Cade Cunningham et Jalen Duren, les Pistons disposent déjà de deux joueurs All-NBA. Mais leur progression pourrait bien dépendre d’un troisième homme : Ausar Thompson.

À seulement 23 ans, l’ailier s’est en effet imposé comme l’un des défenseurs les plus impressionnants de NBA. Sélectionné dans la All-Defensive First Team et troisième du vote pour le trophée de meilleur défenseur, il sort d’une saison à 9.9 points, 5.7 rebonds, 3.1 passes et 2 interceptions de moyenne.

Des performances qui lui ont permis de décrocher une prolongation de 155 millions de dollars sur cinq ans. Mais pour justifier cet investissement, le jumeau d’Amen Thompson devra encore progresser de l’autre côté du terrain.

Car malgré ses immenses qualités athlétiques, Ausar Thompson reste limité par son adresse extérieure. En playoffs, cette faiblesse peut devenir particulièrement problématique, puisque les défenses adverses n’hésitent pas à lui laisser de l’espace pour mieux se concentrer sur Cade Cunningham et Jalen Duren.

Pourtant, le potentiel est immense. En améliorant son dribble, sa lecture du jeu et sa capacité à attaquer les espaces, Ausar Thompson pourrait devenir bien davantage qu’un spécialiste défensif. Ses premières sorties de présaison ont d’ailleurs laissé entrevoir des progrès intéressants dans sa maîtrise du ballon.

Avec son activité permanente, sa capacité à défendre sur plusieurs postes et son explosivité en transition, il possède déjà les qualités pour changer le cours d’un match sans inscrire beaucoup de points. Mais s’il parvient à devenir une menace crédible en attaque placée, c’est toute l’équipe de Detroit qui pourrait franchir un cap.

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Pistons poursuivent leur progression et démontrent que leurs 60 victoires n’avaient rien d’un accident. Cade Cunningham confirme son statut de superstar, s’approchant du « triple-double » de moyenne grâce à une attaque beaucoup mieux équilibrée autour de lui.

L’arrivée d’Isaiah Joe fait un bien fou à l’adresse extérieure, tandis que Duncan Robinson continue également de faire parler sa précision. John Collins trouve immédiatement sa place aux côtés de Jalen Duren, apportant sa verticalité et son expérience à une raquette toujours aussi productive.

Surtout, Jalen Duren tourne définitivement la page de ses négociations contractuelles. Plus mature et plus constant, il confirme sa saison All-Star, tout en progressant défensivement pour compenser le départ d’Isaiah Stewart. Paul Reed assume quant à lui son nouveau rôle de première doublure intérieure.

Mais la principale satisfaction vient d’Ausar Thompson. Devenu plus à l’aise avec le ballon, il n’est plus un handicap offensif en attaque placée, tout en restant un poison pour les meilleurs extérieurs adverses. Sa progression, associée à celle de Ron Holland, donne à Detroit deux défenseurs d’élite sur les ailes.

J.B. Bickerstaff parvient ainsi à préserver l’intensité défensive des Pistons, tout en leur offrant une attaque plus variée et moins dépendante des exploits de Cade Cunningham.

Résultat : Detroit termine une nouvelle fois dans les hauteurs de l’Est et aborde les playoffs avec davantage de solutions que la saison précédente. Cette fois, les Pistons franchissent l’obstacle des demi-finales de conférence et s’invitent en finale de l’Est, confirmant qu’ils appartiennent désormais aux meilleures équipes de NBA.

LE PIRE SCÉNARIO

À Detroit, les changements de l’été cassent une partie de la dynamique collective. Certes, les Pistons disposent de davantage de shooteurs, mais les départs de Tobias Harris et Isaiah Stewart se font rapidement ressentir, particulièrement dans les rencontres serrées.

John Collins peine à retrouver son efficacité aux côtés de Jalen Duren, tandis que la défense intérieure perd en solidité. Malgré son activité, Paul Reed ne parvient pas à faire oublier Isaiah Stewart et J.B. Bickerstaff doit multiplier les ajustements pour retrouver les automatismes de la saison précédente.

Dans le même temps, le jeu offensif reste trop dépendant de Cade Cunningham. Les défenses adverses continuent de concentrer leurs efforts sur le meneur, d’autant qu’Ausar Thompson et Ron Holland ne progressent pas suffisamment au tir extérieur. Jalen Duren, lui, ne confirme pas totalement son statut de joueur All-NBA. Ses limites défensives sont davantage exposées et son association avec Cade Cunningham, pourtant redoutable en saison régulière, devient plus facile à contrôler face aux meilleures équipes.

La concurrence n’arrange rien. Avec les Sixers, le Heat ou les Raptors renforcés, chaque mauvaise série coûte cher au classement. Les Pistons doivent désormais batailler pour conserver une place directe en playoffs. Detroit termine entre la 7e et la 10e place et doit passer par le « play-in ». Même en décrochant sa qualification, l’équipe se retrouve rapidement éliminée au premier tour, laissant un goût amer après les promesses de la saison précédente.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …