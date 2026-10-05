30 jours/30 équipes : Phoenix Suns

Pour leur première année post-Kevin Durant et Bradley Beal, les Suns n’étaient pas attendus. Il faut dire que Phoenix repartait de zéro ou presque, avec un effectif remanié où seul Devin Booker restait indéboulonnable et un nouvel entraîneur en la personne de Jordan Ott. Pourtant, la franchise de l’Arizona a créé la surprise en terminant à la septième place de l’Ouest et a même pu se qualifier en playoffs en battant les Warriors lors du play-in, après avoir perdu son premier match éliminatoire face aux Blazers. Cependant, l’expérience en playoffs n’a été que de courte durée puisque les Suns ont été balayés par le Thunder…

Dillon Brooks a pesé dans cette saison réussie de Phoenix. Arrivé dans l’Arizona dans le cadre du transfert de Kevin Durant, l’ailier s’est vite imposé en tant que lieutenant de Devin Booker. Preuve de ce nouveau statut : sa moyenne de points a dépassé la barre des 20 unités par soir, son meilleur total en carrière. Et sa saison ne se résume pas à son apport offensif puisque le Canadien est également devenu un leader dans le vestiaire.

Si Dillon Brooks s’est affirmé comme un lieutenant, d’autres se sont révélés. C’est notamment le cas de Collin Gillespie, devenu un joueur important de la rotation de Jordan Ott grâce à son apport des deux côtés du terrain. Le meneur s’est même offert le record de tirs à 3-points sur une saison avec 232 tirs primés.

Cette belle saison lui a valu une prolongation de 48 millions de dollars sur quatre ans. Autre joueur prolongé : Jordan Goodwin. Après plusieurs années à se promener dans différentes franchises en NBA, il semble parti pour s’installer pour trois années supplémentaires dans l’Arizona.

C’est donc un solide collectif que Jordan Ott est parvenu à construire autour de Devin Booker. Seul maître à bord du navire de Phoenix, l’arrière, qui soufflera sa trentième bougie à la fin du mois d’octobre, a affiché 26 points de moyenne la saison dernière malgré une adresse à 3-points en baisse, à seulement 33 % de réussite…

Pour entourer sa star, le « front office » s’est en tout cas activé durant l’été avec comme principales arrivées Miles Bridges et Luke Kennard, qui vont tenter de compenser les départs de Grayson Allen et Royce O’Neale. L’état de santé de Jalen Green sera également à suivre de près. Débarqué à Phoenix dans le transfert de Kevin Durant, il avait vu sa campagne 2025/26 parasitée par des blessures à répétition…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Miles Bridges, Luke Kennard, Koa Peat

Prolongations : Mark Williams, Dillon Brooks, Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Haywood Highsmith

Départs : Grayson Allen, Royce O’Neale, Amir Coffey

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN GREEN

Choisi en deuxième position lors de la Draft 2021, Jalen Green a déjà prouvé qu’il pouvait être un très bon scoreur en NBA, mais son irrégularité lui a (trop) souvent joué des tours. Cependant, l’année dernière, c’est surtout sur le plan physique que le joueur de 24 ans a souffert. Touché aux ischio-jambiers, il a fallu attendre le mois de janvier pour le voir réellement commencer à enchaîner les matchs.

Malgré une nouvelle alerte au genou en fin de saison régulière, il était de retour pour les playoffs, où il a apporté 21 points de moyenne lors des quatre matchs disputés face au Thunder. Cependant, Jalen Green a manqué de réussite à 3-points, avec seulement 20 % derrière l’arc, symbole d’une saison où il a souffert dans ce domaine. En saison régulière, il ne plantait d’ailleurs que 31 % de ses tirs à 3-points, son pire total en carrière.

Pour cette nouvelle campagne, il va devoir enchaîner les matchs pour permettre aux Suns de rester dans la course au Top 6 le plus longtemps possible. Équipe surprise la saison dernière, Phoenix doit désormais confirmer, et cela passe par un Jalen Green plus régulier tant sur le plan physique que technique. Pour progresser lorsqu’il est sur le terrain, l’ancien joueur des Rockets s’est aussi rapproché de Steve Nash, légende des Suns. Avec le meneur, Jalen Green s’est entraîné pour améliorer sa gestion du tempo et mieux lire les défenses. L’objectif est évident : obtenir de meilleurs tirs et limiter les pertes de balle, lui qui perdait 2.3 ballons par rencontre la saison dernière.

Autre élément à surveiller pour Jalen Green : sa situation contractuelle. L’arrière pourrait être « free agent » à la fin de la saison s’il décide de ne pas activer sa « player option » à 36 millions de dollars.

Un scénario envisageable s’il pense pouvoir prétendre à un salaire supérieur pour les prochaines années. Mais s’il continue sur sa lancée, cela risque de ne pas être le cas, surtout dans une équipe de Phoenix qui possède la cinquième plus grosse masse salariale de la Ligue sans avoir pour autant de vraies ambitions de titre.

Moyenne d’âge : 26,2 ans

Masse salariale : 216,2 millions de dollars (5e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Après la surprise, c’est l’heure de la confirmation pour ces nouveaux Suns, et Phoenix a de sérieux arguments à faire valoir. D’abord, l’apport de Devin Booker reste une valeur sûre, peu importe l’effectif à sa disposition. Les Suns seraient presque assurés de s’imposer les soirs où l’arrière a la main chaude et, s’il reste dans ses standards, autour de 25 points par soir, il dispose désormais d’une multitude de joueurs capables de briller autour de lui.

Il pourra compter sur Dillon Brooks, qui confirme après sa première bonne saison dans l’Arizona, mais aussi sur l’adresse extérieure de Luke Kennard et de Collin Gillespie pour écarter le jeu. Sans oublier Miles Bridges, capable d’apporter plus de 15 points par rencontre. Avec davantage de menaces autour de Booker, Phoenix peut proposer une attaque moins prévisible et mieux punir les prises à deux sur son « franchise player ».

À l’intérieur, le poste 5 reste ouvert après la blessure de Mark Williams. Pour le moment, Jordan Ott n’a pas choisi son pivot titulaire et attend les premiers matchs de présaison pour arrêter son choix entre Oso Ighodaro et Khaman Maluach. En concurrence, les deux intérieurs seront toutefois contraints d’élever leur niveau de jeu, ce qui permettrait aux Suns de conserver une défense dans le premier tiers de la Ligue.

Ainsi, Phoenix pourrait, comme l’année dernière, rester assez longtemps dans la course au Top 6. Mais pour éviter le play-in, les Suns doivent garder en tête que la saison est un marathon de 82 matchs. La fin du mois de mars et le début du mois d’avril s’annoncent notamment périlleux pour les joueurs de Jordan Ott puisqu’ils disputeront deux doubles confrontations face aux meilleures équipes de l’Ouest : les Spurs et le Thunder.

LE PIRE SCÉNARIO

Tous les ans, des équipes créent la surprise en NBA avant de s’éteindre la saison suivante, et les Suns pourraient bien prendre cette direction. Difficile à prévoir l’année dernière, Phoenix l’est beaucoup moins cette saison, avec des dangers désormais bien identifiés comme l’adresse à 3-points de Luke Kennard et de Collin Gillespie.

Au milieu du mois d’août, Dillon Brooks a demandé à être davantage respecté par les défenses, mais cette sortie pourrait se retourner contre lui. Avec des adversaires plus attentifs et mieux préparés à limiter ses points forts, le Canadien pourrait rentrer dans le rang et retrouver des moyennes similaires à celles qu’il affichait à Houston. Son rendement offensif en baisse priverait alors Phoenix d’une deuxième option fiable derrière Devin Booker.

L’infirmerie pourrait également jouer de mauvais tours à la formation de Jordan Ott. Mark Williams est blessé et manquera plusieurs mois, laissant un vide à l’intérieur. Si les Suns ont plusieurs options comme Oso Ighodaro, Khaman Maluach ou Duop Reath, ce manque de densité physique pourrait leur coûter des rencontres. À l’extérieur, Jalen Green pourrait lui aussi retourner à l’infirmerie comme ce fut le cas la saison dernière.

Face à ces pépins, Devin Booker tenterait tant bien que mal de porter le navire de Phoenix. Nul doute qu’il continuerait d’apporter environ 25 points par soir pour garder son équipe autour de la 10e place, synonyme de play-in. Mais face à un projet qui régresse tandis qu’il avance dans sa carrière, le « franchise player » des Suns pourrait commencer à s’interroger sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2030, Devin Booker pourrait alors pousser Mat Ishbia à reconsidérer sa position, même si le propriétaire de Phoenix considère son joueur comme intransférable.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …