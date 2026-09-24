30 jours/30 équipes : Milwaukee Bucks

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à Milwaukee. Après une saison sans saveur, surtout marquée par l’agitation en coulisses et conclue sur un bilan de 32 victoires pour 50 défaites et une 11e place à l’Est, les Bucks ont décidé de refermer le chapitre Giannis Antetokounmpo, au terme d’une campagne où ils n’ont même pas atteint les playoffs, une première depuis 2016 ! Le Grec a été envoyé à Miami en échange de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware et Kasparas Jakucionis, sans oublier plusieurs choix de Draft.

Après cette saison ratée, les Bucks ont rapidement porté leur attention sur la Draft puisque Milwaukee avait l’occasion de récupérer deux joueurs au premier tour. D’abord, le « front office » a jeté son dévolu sur Brayden Burries avec le 10e choix. L’arrière s’est déjà illustré en Summer League avec une dernière sortie à 27 points. Dans une équipe en reconstruction, il pourrait rapidement être lancé dans le grand bain et obtenir des minutes, même si la concurrence est dense sur son poste avec des profils comme Caris LeVert ou encore Gary Trent Jr.

Pour accompagner Brayden Burries, Milwaukee a tenté le pari Nate Ament. Pris en 13e position, l’ancien ailier de Tennessee présente davantage d’incertitudes.

S’il sort d’une saison universitaire à 16 points de moyenne, il s’est aussi distingué par son irrégularité, qu’il devra corriger pour obtenir rapidement un rôle important. Contrairement à Brayden Burries, les Bucks ne s’attendent pas forcément à voir Nate Ament exploser dès cette année. Il s’agit davantage d’un projet sur plusieurs saisons.

Malgré ses 2m07, il reste ainsi frêle avec 95 kg sur la balance. En NCAA, il était déjà parfois bousculé lorsqu’il attaquait le cercle et devra prendre du muscle pour mieux résister aux contacts NBA…

Autre changement majeur à Milwaukee : l’entraîneur. Doc Rivers est parti après deux saisons compliquées pour être remplacé par Taylor Jenkins. L’ancien tacticien des Grizzlies n’arrive pas totalement en terre inconnue puisqu’il avait été assistant de Mike Budenholzer lorsque celui-ci entraînait déjà la franchise du Wisconsin.

Son profil semble surtout adapté à cette nouvelle phase puisque Taylor Jenkins avait participé à l’éclosion du jeune groupe de Memphis, porté notamment par Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Des jeunes joueurs, il en aura beaucoup à Milwaukee. Outre Nate Ament et Brayden Burries, les Bucks ont prolongé Ousmane Dieng dans les premières heures de la « free agency ». Le Français avait débarqué dans le Wisconsin au mois de février et apporté 11 points de moyenne sur ses 30 matchs sous les couleurs de Milwaukee. L’ancien du Thunder avait même inscrit 36 points dans une défaite face à Houston.

La prolongation d’Ousmane Dieng n’est toutefois pas celle qui a le plus marqué les esprits durant l’intersaison puisque Gary Trent Jr. a décroché une extension de 64 millions de dollars sur quatre ans. Si les conditions de ce contrat sont surveillées de près par la NBA, le niveau du joueur sera également scruté puisqu’il sort de sa pire saison en carrière avec seulement 8,1 points de moyenne et des pourcentages en berne : 38,7 % au tir et 36 % à 3-points.

Avec tous ces mouvements, Taylor Jenkins va devoir bâtir une attaque et une défense presque de zéro. S’il pourra s’appuyer sur les automatismes des anciens du Heat, il faudra vite créer un collectif dans une équipe très remaniée.

Sa première mission sera notamment de trouver un équilibre dans un « backcourt » particulièrement dense, avec Ryan Rollins qui devrait conserver sa place de titulaire à côté de Tyler Herro. Sur le banc, le nouvel entraîneur devra ainsi répartir les minutes entre Caris LeVert, Gary Trent Jr. et les rookies.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware, Caris LeVert, Kasparas Jakucionis, Nate Ament, Brayden Burries

Prolongations : Ousmane Dieng, Gary Trent Jr, Pete Nance, Bogoljub Markovic

Départs : Giannis Antetokounmpo, Gary Harris, Bobby Portis, Taurean Prince

LE JOUEUR À SUIVRE : TYLER HERRO

Tyler Herro rentre à la maison ! Natif de Milwaukee, l’ancien arrière du Heat retrouve sa terre natale et sa saison 2026/27 sera intéressante à suivre pour plusieurs raisons.

D’abord pour son rôle. Sauf surprise, il sera la première option de cette équipe en pleine transition. Un statut qu’il va véritablement découvrir puisqu’à Miami, il a toujours partagé les responsabilités offensives avec des joueurs comme Jimmy Butler ou Bam Adebayo.

À Milwaukee, seuls Caris LeVert, Myles Turner et Kyle Kuzma possèdent autant d’expérience que lui, mais aucun ne devrait lui disputer ce rôle de patron offensif.

S’il change de vestiaire, Tyler Herro ne sera toutefois pas totalement dépaysé puisqu’il va retrouver plusieurs anciens coéquipiers, dont Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr. L’arrière devrait donc rapidement prendre ses marques dans l’attaque de Taylor Jenkins. S’il confirme, Tyler Herro pourrait approcher les 25 points de moyenne. Selon la tournure de la saison, il pourrait même retrouver le All-Star Game, comme en 2024/25.

Cette campagne sera d’autant plus importante qu’il sera « free agent » à son terme. S’il répond aux attentes du « front office », il pourrait décrocher un beau nouveau contrat et devenir le visage de cette nouvelle ère des Bucks pour plusieurs années, alors que Milwaukee ne possède pas son choix du premier tour lors de la prochaine Draft.

Moyenne d’âge : 24,9 ans

Masse salariale : 194 millions de dollars (21e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Même si les astres s’alignent, il paraît difficile d’imaginer les Bucks s’inviter directement dans la course au Top 6. En revanche, Taylor Jenkins a déjà montré qu’il savait construire une identité avec un groupe jeune et Milwaukee pourrait rapidement devenir une équipe pénible à jouer.

Tyler Herro assume son rôle de première option et réalise la meilleure saison de sa carrière, pendant que l’attaque trouve rapidement un équilibre autour de lui. Kyle Kuzma, Caris LeVert et Jaime Jaquez Jr. apportent suffisamment de création secondaire pour éviter que tout repose sur l’ancien joueur du Heat.

Gary Trent Jr. retrouve de l’adresse, tandis que le tandem Myles Turner – Kel’el Ware offre une vraie complémentarité dans la raquette.

Surtout, la jeunesse accélère la reconstruction : Brayden Burries confirme le potentiel aperçu en NCAA et en Summer League tandis que Nate Ament progresse suffisamment vite pour gagner une place dans la rotation.

Dans ce contexte, Milwaukee pourrait rester dans la course au play-in beaucoup plus longtemps que prévu…

LE PIRE SCÉNARIO

Dans le pire des cas, les Bucks pourraient sérieusement toucher le fond. Tyler Herro, confronté pour la première fois à un rôle de première option aussi marqué, attire toute l’attention des défenses adverses et peine à maintenir son efficacité sans pouvoir profiter de l’attraction générée par Jimmy Butler ou Bam Adebayo.

Autre interrogation majeure : la défense, notamment sur les postes extérieurs. Si Kel’el Ware et Myles Turner peuvent protéger la raquette, le « backcourt » présente beaucoup d’incertitudes.

Milwaukee se retrouve alors avec une attaque très moyenne et une défense parmi les moins performantes de NBA. Les Bucks s’installent rapidement dans le fond du classement sans pour autant pouvoir pleinement profiter de leurs difficultés puisqu’ils ne possèdent pas leur choix du premier tour lors de la prochaine Draft.

Dans ce contexte, les dirigeants pourraient être tentés d’explorer le marché des transferts pour récupérer des actifs supplémentaires. Mais si Tyler Herro ne réalise pas une grande saison, sa valeur pourrait elle aussi être moins importante qu’espéré.

Enfin, plane la situation de Gary Trent Jr. La NBA est en pleine enquête autour de son contrat. Si la Ligue venait à considérer que Milwaukee a contourné les règles salariales, ça pourrait compliquer une reconstruction déjà délicate.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …